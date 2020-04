FIFPro reclama apoyo para fútbol femenino ante «amenaza casi existencial»

El sindicato mundial de futbolistas (FIFPro) ha reclamado «apoyo adecuado para las ligas, los clubes y las jugadoras» ante la «amenaza casi existencial» que la crisis sanitaria internacional supone para el fútbol femenino.

«Establecer, aplicar y hacer cumplir en el sector una normativa mundial en materia laboral para el fútbol femenino» es una de las peticiones de FIFPro en el documento «COVID-19. Implicaciones para el fútbol femenino profesional» hecho público este jueves.

El texto incide en que «la ausencia de mecanismos de protección básica para las trabajadoras y de normas globales en el sector para las condiciones laborales implica que los medios de vida de las jugadoras son extremadamente vulnerables».

