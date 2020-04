Gobernación analizará ampliar el Banco de Alimentos, según las medidas que disponga el Gobierno sobre la cuarentena

El Banco de Alimentos Solidarios (BAS) de la Gobernación ha distribuido 47.000 bolsas con víveres, de 16 kilos cada una, en el departamento; hasta el fin de semana se pretende llegar a 94.000 familias con un total de 1.700 toneladas de alimentos, señaló el secretario de Gobierno de la entidad departamental, Vladimir Peña.

Respecto a una posible ampliación de la entrega de este beneficio, Peña señaló que eso se analizará, pero tomando en cuenta los siguientes criterios: las medidas que vaya a adoptar el Gobierno nacional, hasta el 30 de abril, respecto a la cuarentena.

Hasta el fin de semana, el BAS alcanzará a 94.000 familias de 100.000 que, según las estadísticas, no se benefician con los bonos del Estado. Así también será parte del análisis el hecho de que los 16 kilos de alimentos que contiene cada bolsa del BAS, con harina, azúcar, fideo, arroz, aceite y otros, alcanza para alimentar a una familia promedio de cinco personas durante 13 días.

Otro aspecto que surgió respecto al BAS en los últimos días fue la solicitud de la Organización de Indígenas Chiquitanos (OICH), a través de su representante Agustín García, de que muchos no se habían registrado debido a que no se enteraron a tiempo o que no tenían Internet.

Al respecto, Peña puntualizó dos cosas: que se hizo un segundo envío de alimentos a las provincias Cordillera y Chiquitos, específicamente para los pueblos indígenas guaraníes y chiquitanos; además señaló que el registro para el BAS, que se hace por Internet, también se realizó mediante el call center gratuito y por listas manuales, a cargo de funcionarios de la Gobernación, con los que se llegó a 12.500 de los 94.000 registros.

