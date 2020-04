Gobernación de Tarija habilita sala de aislamiento con 90 camas para pacientes sospechosos de COVID-19

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, informó el sábado que concluyó la instalación de una sala de aislamiento para pacientes sospechosos de coronavirus COVID-19 en el campo ferial de San Jacinto, con capacidad para 90 camas.

«Hemos constatado que ya está concluido todo el trabajo, es un área de aislamiento que tiene 90 camas, esto es para personas que han estado en alguna región o lugar donde haya el virus, pero que no presentan síntomas, que no son necesariamente sospechosas, es solo una situación preventiva, es para evitar que se pueda propagar por alguna situación que no deseamos el virus», informó luego de realizar una inspección al lugar.

Agregó que las personas que hayan estado en algún lugar donde circule el COVID-19 serán llevadas al área de aislamiento para que cumplan el periodo necesario y una vez que se verifique que no están infectados serán trasladados a sus domicilios.

«Estamos preparados, no solo con terapia, no solo con área para hospitalización, no solo con los seguros, sino con esta área de aislamiento preventiva, junto a esto el albergue municipal que la Alcaldía está disponiendo», agregó.

Oliva afirmó que en el departamento de Tarija se está avanzando de forma coordinada con todas las autoridades para enfrentar de la mejor manera al coronavirus.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Tarija a la fecha solo registra un paciente con COVID-19.