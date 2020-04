Gobierno advierte que entidades bancarias no atenderán en ninguna zona donde no haya presencia policial

La Paz.- El viceministro de Gobierno enfatizó que en el municipio de Shinaota del trópico cochabambino las entidades bancarias no abrirán sus puertas tras la expulsión de policías, no por que lo diga el Gobierno,si no por que hay leyes y normas que rigen el funcionamiento de los bancos y una de ellas es la seguridad

En esa línea, la autoridad dijo que aquellas personas que no podrán cobrar los diferentes bonos deben agradecerles a sus dirigentes por que habrá una cadena de efectos.

Fuente: Gigavisión

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook