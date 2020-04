Gobierno apunta a flexibilizar la cuarentena; el litio, transgénicos y un pacto fiscal reactivarían la economía

El ministro de Economía señala que entre un 25 y un 30 por ciento de la población ya cobró los bonos. La proyección apunta a que el país tendrá esta gestión un decrecimiento de 2 a 3 por ciento

Todo apunta a una flexibilización de la cuarentena. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, afirmó este sábado que se busca un punto intermedio entre la reactivación de la producción y evitar mayores contagios con Covid-19.

En entrevista con el programa ‘¡Qué semana!’, de EL DEBER Radio, la autoridad manifestó que se evalúa cuáles son las actividades que generan mayor movimiento económico para reanudarlas y anticipó que, a largo plazo, se tendrá que ver el relanzamiento del proyecto del litio, incrementar el uso de transgénicos y debatir el pacto fiscal.

“Estamos viendo un tema de flexibilización para poder avanzar (…) Hay que buscar los puntos medios de equilibrio y que no se nos disparen los contagios, porque tenemos limitaciones, no solo en Bolivia sino en la región, porque no se invirtió en salud”, dijo la autoridad.

Sostuvo que la previsión apunta a un decrecimiento de entre un 2 y un 3 por ciento para esta gestión, pero destacó que son Bs 4.067 millones los que el Estado inyecta a la economía con el pago de los bonos, que, hasta ahora, se cancelaron a un 25 a 30 de la población en el país.

“Se ha visto por conveniente que, como ahora, que se liberó la entrega de comida, así tendremos que ir viendo otros sectores”, enfatizando que la flexibilización debe ir acompañada de responsabilidad por parte de los empleadores para garantizar medidas de bioseguridad.

Reiteró que “hay que reconocer que el pueblo hizo un esfuerzo muy grande” porque “en algún momento se llegó a un 94 por ciento de cumplimiento de la cuarentena”, recalcando que “hasta acá es sostenible” el aislamiento total que rige hace más de un mes y que está vigente hasta el 30 de abril.

