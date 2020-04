Gobierno coordina acciones para recibir a unos 500 bolivianos que están en Argentina, pide «no vengan solo a cobrar los bonos»

El ministro de Defensa, Fernando López, se reunió hoy con autoridades de Yacuiba para coordinar acciones para poder recibir a unos 500 compatriotas que están en la Argentina y quieren retornar al país. Sin embargo, la autoridad advirtio que «hay bolivianos que tienen doble vida, no sean desconsiderados, reciben beneficios del Gobierno argentino y vienen a recibir beneficios del Gobierno boliviano. No es correcto si vivo en la Argentina cruce la frontera solo para recibir bonos o canastones, las autoridades tienen razón, no habrá dinero que alcance»

Gobierno nacional coordina acciones para recibir a unos 500 compatriotas que están en Argentina. Foto ABI

Tarija, 20 abr (ABI).– El ministro de Defensa, Fernando López, informó el lunes que se reunió con autoridades del municipio de Yacuiba para coordinar acciones para poder recibir a unos 500 compatriotas que están en la Argentina y quieren retornar al país. «Acabamos de salir de una reunión técnica con autoridades locales para definir el plan de acción y recibir a los 500 compatriotas. La consigna es que vamos a recibirlos cuando estemos listos, tanto la Gobernación, Alcaldía y el equipo técnico tenga el espacio montado adecuadamente, a los compatriotas que están por venir de la Argentina pedimos, primeros honestidad para venir a su país (…)», informó a los periodistas. López pidió a los compatriotas que quieren retornar de la Argentina ser leales con Bolivia, conscientes y patriotas, que no aprovechen de retornar solo para cobrar los bonos que el Gobierno nacional está brindando a las familias en el país por la pandemia del coronavirus. «Hay bolivianos que tienen doble vida, no sean desconsiderados, reciben beneficios del Gobierno argentino y vienen a recibir beneficios del Gobierno boliviano. No es correcto si vivo en la Argentina cruce la frontera solo para recibir bonos o canastones, las autoridades tienen razón, no habrá dinero que alcance», agregó. Añadió que se conformó una comisión que está trabajando en todo el protocolo para el ingreso de los compatriotas que pretenden retornar de la Argentina, pero eso ocurrirá cuando se tenga preparado el lugar donde van a realizar el aislamiento obligatorio de 14 días.