Horóscopo de hoy: predicciones de Josie Diez Canseco para el domingo 05 de abril

Descubre las sorpresas y oportunidades que te deparan los astros según tu signo zodiacal, para este domingo 05 de abril, en el horóscopo de Josie Diez Canseco.

ARIES (20 MAR – 19 ABR): Día inmejorable para el amor, un encuentro inesperado traerá nuevamente el romance a tu vida. Alguien de tu entorno familiar dará una noticia que sorprenderá a todos, al fin podrás comprar eso que tanto necesitas. Número de suerte, 20.

TAURO (20 ABR – 20 MAY): La comprensión y confianza prevalecerán, una situación que antes te hubiese molestado será motivo de bromas. Es un buen día para compartir, tendrás tiempo para todo, pero no te preocupes no afectara tu economía. Número de suerte, 5.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

GÉMINIS (21 MAY – 21 JUN): Estarás muy susceptible, esa persona no sabrá cómo tratarte y te dejará que tomes la iniciativa en todo. Es momento para salir con amigos y familiares, trata de no excederte o luego tendrás problemas económicos, se prudente. Número de suerte, 17.

CÁNCER (22 JUN – 21 JUL): Hoy preferirás tareas que no te alejen de tu hogar, estarás rodeada de tranquilidad. Una visita inesperada te sacara de la rutina, alguien te pagará un dinero que pensaste perdido, lo compartirás con la gente que te acompaña. Número de suerte, 6.

LEO (22 JUL – 22 AGO): Ocultar tus sentimientos no evitará que sufras, olvídate del orgullo y habla con la persona amada. Excelente día para celebraciones, si sales no la pasarás mal, pero no te excedas en gastos trata de ahorrar. Número de suerte, 9.

VIRGO (23 AGO – 22 SET): Tu entusiasmo y buen humor alegrarán a todos los que estén a su alrededor, será un buen día. Buen día para los juegos de azar, tendrás una leve ventaja, pero evita los excesos, más adelante podrás regresar y obtener una mejor ganancia. Número de suerte, 15.

LIBRA (23 SET – 22 OCT): Hoy saldrás con alguien sin hacer planes definidos, será un día diferente y divertido. Tendrás tiempo para estudiar y mejorar en ese tema que esta inconcluso, pon de tu parte y lograras las mejoras que tanto deseas. Número de suerte, 11.

ESCORPIO (23 OCT – 22 NOV): Los cambios no son fáciles y hoy cometerás algunos errores, esa persona tendrá paciencia. Ese será un buen día, tu salud no se ve afectada pero no te excedas en bebidas, trata de no malgastar el dinero y todo saldrá de maravilla. Número de suerte, 17.

SAGITARIO (23 NOV – 22 DIC): Estás viviendo un buen momento afectivo, hoy sentirás una gran paz interior. Llegaran nuevas invitaciones y ofertas de negocios, pero los dejaras para después, ahora solo te dedicaras a relajarte y compartir con la familia. Número de suerte, 13.

CAPRICORNIO (23 DIC – 21 ENE): Serás atenta y cariñosa, el amor y la comprensión te darán satisfacciones. Sientes que tu esfuerzo está dando frutos y hoy será un buen día para celebrarlo, esta vez les dedicaras tu tiempo a las personas que tanto te aprecian. Número de suerte, 4.

ACUARIO (22 ENE – 17 FEB): Tendrás ganas de divertirte y reunirás a gente de tu confianza, serás la anfitriona perfecta. La suerte está de tu lado, alguien que no veías llegara con una gran oferta escúchalo, esta vez la oportunidad que buscabas está tocando tu puerta. Número de suerte, 20.

PISCIS (18 FEB – 19 MAR): Una propuesta inesperada te llenará de felicidad, te sentirás realizada sentimentalmente. No es momento de lamentaciones y has ese gasto que hace falta, más adelante un nuevo proyecto te nivelara económicamente, ten paciencia. Número de suerte, 3.

Fuente: www.whatthegirl.com