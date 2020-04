Italia excluye fútbol a puerta abierta hasta que haya vacuna contra virus

Sandra Zampa, subsecretaria de Sanidad italiana, excluyó este martes que en Italia pueda haber partidos de fútbol con público en las gradas antes de que se encuentre una vacuna contra el coronavirus, que ya ha causado más de 20.000 muertos en el país.

«Creo que se puede renunciar al fútbol un mes más. Los estadios llenos solo los veremos cuando se den las condiciones de máxima seguridad y tengamos una vacuna», afirmó Zampa en una entrevista a la televisión nacional italiana «Rai News».

«Creo que si esperamos un mes para jugar los partidos, a puerta cerrada, no será una catástrofe», agregó.

Zampa también señaló que está dispuesta a estudiar eventuales propuestas de los clubes de la Serie A, que desearían reanudar los entrenamientos el próximo 4 de mayo para volver a competir a principios de junio.

«Sin embargo, si los clubes son capaces de hacerlo, estudiaremos sus propuestas. No digo que no, y no me toca a mí decidir. Pero no me parece un tema prioritario», subrayó.

La Serie A fue interrumpida el pasado 9 de marzo en la vigésima sexta jornada, con el Juventus como líder con un punto de ventaja sobre el Lazio, segundo, y nueve sobre el Inter de Milán, que tiene un partido menos.