La anécdota viral sobre el día que Mike Tyson encontró a Brad Pitt con su ex esposa: «Me imploraba que no le pegue»

Lo cierto es en 2018 que durante su participación en el programa de TV The Wendy Show, Givens, quien denunció por abuso a su ex esposo, desmintió que el actor haya rogado por su vida: “No, eso jamás pasó. Y tampoco es cierto que la relación no funcionara por culpa de Tyson”. Allí, explicó que ambos se tomaban muy en serio su trabajo y habían decidido repasar unos guiones en su casa para no ser molestados por los fans en la calle. Igualmente, la relación entre Givens y Pitt no prosperó y apenas duró algunas citas.