Los tres caminos después del 15 de abril conducen a seguir con la cuarentena

Expertos coinciden en que la cuarentena debe seguir más allá de lo planificado. Existen tres modalidades que son analizadas por el gabinete ministerial de Jeanine Áñez. La decisión se hará conocer la siguiente semana

La historia después del 15 de abril será la misma que la de las últimas semanas, al menos en el eje central. Todo indica que la cuarentena total se extenderá en todo el país o en las regiones donde los casos positivos de coronavirus están en aumento.

Esta crisis sanitaria se centra en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. La decisión está en análisis del Gobierno transitorio, que estudia ampliar la medida en todo el territorio nacional por al menos dos semanas más o hacerlo por regiones.

Una tercera opción -con menos aceptación- es dejar en manos de los gobiernos subnacionales las acciones para continuar el plan contra el Covid-19.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció que los primeros días de la próxima semana se tomarán decisiones sobre la ampliación de la cuarentena. La autoridad recalcó que existen regiones donde los casos de Covid-19 no ascienden y en otras donde no hay pacientes afectados. Se refirió a Oruro, Chuquisaca, Tarija y Pando como los departamentos donde aparentemente la crisis está controlada y Beni como la zona donde no hay casos.

De todas formas, dijo que la decisión será anunciada por la mandataria. «(En las regiones) son realidades totalmente diferentes en las que el gabinete ministerial, en el piso 22 (de la Casa Grande del Pueblo), tendrá que hacer una evaluación profunda y los primeros días de la siguiente semana haremos conocer (las decisiones) a toda la población», señaló Núñez hoy desde La Paz.

En La Paz la visión se inclina a que la cuarentena total se amplíe más allá del 15 de abril en todo el territorio nacional.

El presidente del Colegio Médico paceño e interventor del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de esa región, Luis Larrea, consideró que existe la necesidad de ampliar la medida extrema sanitaria en todo el país porque recién se ingresa al pico más alto de la pandemia de coronavirus.

«Es algo científico, no lo vamos a decir por locos, no vamos a decir que se suspenda (la cuarentena total). Hoy estamos en la curva, vea los números, estos números no nos engañan. Científicamente se debe ampliar (la cuarentena), es lo correcto y aquí la población debe hacer caso a los epidemiólogos, a los expertos en salud. Hoy el Estado tiene que hacer caso a sus profesionales, sino el país sufrirá consecuencias como lo que sucede en Ecuador. Acá se tomaron medidas, aunque tarde y no cuando lo pedimos, pero se dictaron medidas», manifestó Larrea.

Mejores condiciones

El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, cree que la cuarentena se ampliará, pero alertó que en esa decisión se debe incluir la atención al sistema de salud público, ya que, al momento, el Gobierno transitorio no cumplió con su promesa de equipar hospitales y otorgar insumos de bioseguridad al personal médico.

«Necesitamos con urgencia hospitales especializados en coronavirus en todo el país. Necesitamos medios para llegar a nuestros trabajos, necesitamos insumos de bioseguridad para nuestro personal médico. Hay médicos afectados porque no se hizo caso a nuestras demandas. Más allá de ampliarse la cuarentena, se necesita la atención de las autoridades para que podamos trabajar», resaltó Romero.

El 15 de abril tendría que concluir el estado de emergencia sanitaria, medida que fue lanzada por Jeanine Áñez el 22 de marzo, decretando la cuarentena total. 12 días antes se había establecido una decisión parcial con un horario de trabajo continuo. Hasta ayer por la noche, Bolivia sumó 264 casos positivos por coronavirus y 18 decesos.

El exministro de Salud Guillermo Cuentas opinó que es necesario ampliar la cuarentena, ya que el pico más alto de casos positivos está por ingresar al país. Dijo que la decisión de extender medidas regionales o a nivel nacional depende del Gobierno. «La ciencia es clara y las estadísticas están ahí. Bolivia ingresa a un etapa difícil y se deben tomar medidas», señaló.

Mientras, la decisión de dejar el asunto a los gobiernos subnacionales es la más lejana, Larrea indica que sería «irresponsable», ya que la coordinación de algunas regiones con el Gobierno central no fue la adecuada. Hoy, el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, reprochó la falta de cooperación de la Alcaldía de Cochabamba y de la Gobernación de ese departamento.

