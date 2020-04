Luis Arce cuestiona detención de Alcaldesa de Vinto pese a que tiene medidas cautelares de la CIDH

El exministro y candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, cuestionó la aprehensión de la alcaldesa de Vinto (Cochabamba), Patricia Arce Guzmán, pese a que la autoridad edil cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En noviembre del año pasado, Arce Guzmán fue atacada por una turba que le cortó el cabello, la bañó en pintura y humilló durante los conflictos políticos y sociales registrados después de las elecciones signadas como fraudulentas y que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

Ante ese panorama, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la Alcaldesa de Vinto y sus hijos con gran rapidez, considerando que se encontraban en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Después de casi seis meses de esos sucesos, anteayer la Alcaldesa de Vinto fue involucrada en un presunto hecho de incumplimiento de la cuarentena nacional.

Según el reporte policial, Arce Guzmán y otras siete personas participaban de una fiesta dentro de una vivienda particular, con música a alto volumen y consumiendo bebidas alcohólicas. Por esa razón, los uniformados aprehendieron a la Alcaldesa y a otras siete personas y los condujeron a celdas policiales.

Para Arce Catacora, con esta detención se vulneraron los derechos de la autoridad edil

«Nuestra solidaridad con la hermana Patricia Arce Guzmán, alcaldesa de Vinto y candidata a senadora por el MAS-IPSP, quien fue detenida junto a sus hijos, a pesar de que cuentan con medidas cautelares de la CIDH. Denunciamos la vulneración sistemática de los DDHH en Bolivia», refirió Arce Catacora a través de su cuenta de Twitter donde también publicó un video con la versión de la Alcaldesa de Vinto.

La Alcaldesa Arce negó haber consumido bebidas alcohólicas; dijo que ella y sus hijos estaban en sus dormitorios cuando los policías los detuvieron.

«Anoche he podido ver la impotencia, ya que mis hijos estaban detenidos juntamente conmigo, sacados a la fuerza de sus dormitorios arguyendo que estábamos bebiendo y eso era completamente falso. Yo me encontraba en mi dormitorio, a mi hijo menor lo han llevado a un centro Cometa y todos mis hijos y yo hemos tenido que dormir en una celda de la Policía«, señaló Arce Guzmán.

Calificó su detención como un tema político y denunció que se cometieron abusos contra ella y su familia.

«Realmente es penoso que tengamos que volver a vivir esos momentos, como si estuviéramos viviendo en la dictadura, pero eso no me va a callar, tampoco va a hacer que mis fuerzas se terminen porque creo que eso me da más fortaleza para poder salir adelante», manifestó.