Mecánica y carrera a pie en el programa de confinamiento de Peterhansel

Confinado en Córcega con su esposa y copiloto, Stéphane Peterhansel, «Monsieur Dakar» (13 victorias entre moto y auto), primero estuvo «un poco vago», prefiriendo «arreglar motos viejas», pero después reanudó la carrera a pie, al no poder pilotar.

Pregunta: ¿Cómo impacta la crisis del coronavirus sobre su programa deportivo?

R: «Es un poco complicado ya que tras el Dakar en el mes de enero había unas cuantas carreras en Medio Oriente a finales de marzo o en abril. Todo fue anulado y hemos caído completamente en lo desconocido. ¿Cuándo va a comenzar el programa de competición? No se sabe. ¿El desarrollo de autos de carrera? No sabemos. Ya que no hay verdaderamente un plazo previsto, no sabemos cuándo relanzar el entrenamiento físico, por lo que hacemos una puesta a punto ligera».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

P: ¿Qué quiere decir?

R: «Hice un poco el vago al inicio del confinamiento… He aprovechado para hacer cosas a las que no estaba acostumbrado, como arreglar viejas motos de resistencia. Pero desde hace algunos días, he comenzado a retomar un poco el footing. Mi base es mucho entrenamiento de cardio, con bicicleta de montaña o de carretera. La carrera a pie un poco menos, pero, en este período, vuelvo a hacerlo. Estamos al lado de Porto-Vecchio, por lo que en un perímetro de apenas un kilómetro, podemos correr en pequeños senderos, haciendo ida y vuelta».

P: ¿No pilotar su auto durante varios meses será un hándicap para retomar la competición?

R: «Lo voy a echar en falta, pero uno puede recuperar rápido el tiempo perdido. No es como en moto, donde estás obligado a entrenarte de verdad técnicamente, repetir los movimientos, los saltos, las curvas. Harán falta algunos días, pero tendremos forzosamente ensayos antes de la reanudación de las competencias. Para nosotros, el gran evento es el Dakar (en enero de 2021). Eso nos deja un poco de margen».

P: ¿Cómo administra mentalmente esta pausa forzosa?

R: «He sido piloto profesional desde que tenía 18 años en moto (ahora tiene 54) y las temporadas se han encadenado con el punto más importante, el Dakar, en el mes de enero, por lo que ha habido toda una preparación a lo largo del año. Los únicos parones largos llegan cuando he estado lesionado. Y entonces me dije: eso va a ser un poco así, vamos a tomar tiempo para recargar las baterías, ya que los años se acumulan y, por fuerza, eso pesa. Por lo tanto, desde ese punto de vista no es demasiado duro».

P: ¿Cuál sería su consejo para este período?

R: «Ser rigurosos, intentar mantener el ritmo, fijarse algunos objetivos, salidas, hacer un poco de deporte, y, como en los períodos cortos, que sea bastante intenso. Y sobre todo ver un poco más lejos. Habrá que estar listos para reiniciar la competición y entrenarse dos veces más, ya que cada deportista está aislado y no sabe demasiado lo que se hace, si todo el mundo está en stand-by o si algunos logran entrenarse un poco mejor que otros».

P: ¿Cuándo espera retomar los rallies

R: «Esperamos una reanudación en el mes de julio. Si no es el Silk Way Rally (del 3 al 11 de julio, en Rusia únicamente, tras la supresión de las etapas en Kazajistán y en China), iremos tal vez a hacer otras carreras a Arabia Saudita, esperando que el país se abra de nuevo».