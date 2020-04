Mesa: No voy a ser quien pida a la Presidenta que renuncie a su candidatura

El candidato de Comunidad Ciudadana aseguró que lo ideal sería que las elecciones se lleven a cabo más cerca de junio que de septiembre, siempre en función de la campaña del Gobierno para contener el coronavirus.

Carlos Mesa es entrevistado por la periodista Mery Vaca. / Foto: Captura

El candidato de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa aseguró en entrevista con Página Siete Digital que no pedirá que la presidente Jeanine Añez renuncie a su candidatura por la alianza Juntos, porque sus adversarios aprovecharán este hecho para afirmar que en plena emergencia sanitaria hace campaña política. Sin embargo, dijo que la conciencia de Añez debe definir si continua en la carrera electoral.

“Hoy día no voy a ser yo quien le pida a la Presidenta que renuncie a la candidatura porque creo que sería interpretado completamente al revés. Sería la magnífica oportunidad para decir: ‘Ahí está Mesa, haciendo política, aprovechándose de la coyuntura’. Creo que es la conciencia de ella y es su propia valoración de lo que debe y no debe hacer, la que tome la decisión de ser candidata o no. No voy a ser yo quien se lo pida”, afirmó Mesa.

Mesa aseguró que mantiene su postura en afirmar que desde un principio fue un error que Añez haya decidido ser candidata a la Presidencia, decisión que, en su criterio, ahora en medio de la emergencia sanitaria, “confunde las cosas”

“A pesar que ahora no estamos en campaña electoral, el Gobierno de la presidenta Añez tiene una posibilidad de, por ejemplo, en el tema de propaganda. Algunas de las publicidades del Gobierno aparecen con la imagen de la Presidenta que en condiciones normales no debería aparecer si estuviéramos en campaña electoral”, afirmó.

Sobre sus observaciones respecto al manejo informativo en la emisión de datos, el candidato a Presidente sostuvo que pide que se aclare la situación de la toma de pruebas dentro de la campaña de prevención de la propagación del coronavirus.

“Nosotros hemos preguntado ¿cuántos test (para detectar coronavirus) tiene el Gobierno para distribuir?, ¿cuántos se han realizado hasta ahora? Porque la medición de la pandemia tiene que ver con el número de test que definen si hay enfermos. La información tiene que llegar y ocurre que a veces no llega”, observó.

Para el exmandatario, la decisión de hacer una cuarentena es correcta, lo mismo que otorgar el bono Canasta Familiar y el Bono Familia. «Probablemente haya una insuficiencia en la cobertura de la economía informal del país, que es del 70% de la economía», dijo Mesa, y en ese orden sugirió “redondear” un paquete de medidas económicas para el ciudadano de a pie.

Sobre la reprogramación de los comicios, afirmó que a pesar que el proceso electoral está en segundo o tercer plano, es importante tomar en cuenta que lo ideal sería que las elecciones se celebren «lo más cerca de junio que de septiembre», pero en función del resultado de las medidas que está implementando el Gobierno para frenar el contagio del coronavirus.