Ministro Parada: Bonos pueden ser cobrados en los próximos tres meses a un año

El ministro de Economía, José Luis Parada, pidió tranquilidad a los beneficiarios del bono denominado Canasta Familiar y dijo que, si en estos días no pueden hacer efectivo el cobro, lo podrán hacer en los siguientes tres meses; y en el caso específico de las personas que cobran la Renta Dignidad, tendrán un plazo hasta de un año.

Este viernes se iniciará el pago del denominado del bono Canasta Familiar por un monto de 400 bolivianos, que se prevé llegue a los sectores vulnerables, como las personas que sóolo tienen la Renta Dignidad, las que reciben el bono de discapacidad y las madres que se benefician con el bono Juan Azurduy.

La autoridad aclaró que, si estas personas no pueden acceder de manera oportuna a las entidades financieras para hacer efectivo el cobro, lo podrán hacer después.

“Para tranquilidad, este bono, como está establecido, se lo puede cobrar durante tres meses; la Renta Dignidad, durante un año. Por lo tanto, no hay necesidad de estar en este momento cobrando directamente”, refirió el titular del despacho de Economía en una entrevista a un medio televisivo nacional.

La aclaración surgió ante la consulta de personas con discapacidad que no cuentan con la documentación respectiva, aspecto que les imposibilitaría realizar el cobro.

Las personas con discapacidad “deben recurrir al municipio y ponerse de acuerdo con el municipio, porque ellos son los que determinan. El Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Salud, hace los informes y registra en base a los informes que disponen el municipio. Por el momento, creo que los que ya estaban en registro de discapacitado, debe ser un número menor que no estén registrados, pero vamos a hablar con los municipios para ver algún mecanismo”, aclaró.

Jubilados

Sobre el reclamo de algunos sectores de jubilados, que no tendrán el bono Canasta Familiar, el ministro Parada explicó que el espíritu de estas medidas sociales es beneficiar a los que tienen menos, como los que reciben la Renta Dignidad como único ingreso.

“Los jubilados tienen un monto, una suma de su jubilación que es un monto superior; esto es para un grupo en el cual sólo reciben el tema de la renta dignidad 350 bolivianos mensual. Lo que estamos haciendo es subir a 750 con los 400, por eso es que aquel que tiene un ingreso fijo de cierto nivel, sabemos que las jubilaciones no son las mejores en Bolivia, pero ésta es la manera de ir equilibrando la situación entre los sectores”, argumentó.

Bono Familia

El Bono Familia de 500 bolivianos por hijo que se tiene en nivel inicial y primario del sistema fiscal se cancelará en la primera quincena de este mes, que se prevé será entregado con el Bono Juana Azurduy.

“El tema del bono Juana Azurduy y el otro bono, que es el Bono Familia, que universaliza primero el bono, porque son 1,5 millón de niños que reciben del ciclo inicial y el ciclo primario. Pero ahí recibe el mototaxista, si tiene un hijo en el colegio y si tiene tres recibe 1.550; recibe también una ama de casa; el que tenga un hijo recibe ese monto de 500 bolivianos del Bono Familia”, dijo.

Bajo estos parámetros, explicó que, considerando los pagos de agua, luz y gas, además de los bonos, se prevé el beneficio aproximadamente de 10 millones de personas directa o indirectamente. Además aclaró que un bono no excluyente del otro.

“También estamos en el pago del agua, la luz y el gas. Con eso vamos a llegar aproximadamente a 2,5 millones de familias, que si usted considera tres personas, estamos hablando de 7,8 millones de personas. Estas medidas llegan aproximadamente a 10 millones de personas directa o indirectamente. El que recibe canasta familiar o tiene un hijo también puede recibir las dos, porque también puede tener al abuelo cuidándolo y va a recibir el tema del abuelito y del hijo, el bono no es excluyente el uno del otro”, sostuvo.

No se tocan las RIN

El Ministro de Economía aclaró que todas estas medidas que lleva adelante el Ejecutivo no significan recurrir al uso de los Reservas Internacionales Netas (RIN), toda vez que provienen de ahorros en algunas compras y créditos internos.

“Romper la alcancía no es meter mano a las RIN; se están manteniendo, mientras mantengamos los niveles de inversión. Lo que sí, estamos con créditos internos, lo cual es otro manejo que no afecta el tema de las reservas, no se están tocando las RIN, estamos trabajando con otro mecanismo de financiamiento interno, con lo cual de acuerdo a cómo va evolucionando es controlable”, enfatizó.