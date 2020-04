Ministro Rojo impulsará un plan integral de reactivación económica pos-cuarentena

Rojo explicó que la presidenta Jeanine Áñez le ha pedido que retorne a La Paz y se dedique a diseñar, junto con otros ministerios, un plan para reactivar la economía después de la cuarentena por el coronavirus.

El ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, dará un giro en su labor. Tras haberse desempeñado como delegado presidencial en Santa Cruz para la coordinación de la lucha contra la pandemia, desde hoy se dedicará al diseño y aplicación de un «plan integral de reactivación económica» pos cuarentena, a fin de que los efectos de esta situación no sean tan graves en la economía y en el sector productivo del país.

Así lo dio a conocer el titular de esta cartera de Estado, luego de la conferencia de prensa de la presidenta Jeanine Áñez, quien anunció que a partir de hoy el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, es el nuevo delegado presidencial.

«Termina mi periodo en Santa Cruz, me voy satisfecho, con la frente en alto porque le hemos puesto todo el empeño y dejamos un COED coordinado capaz de llevar adelante todo este trabajo. Me voy a La Paz porque la presidenta me ha pedido que esté trabajando en la reactivación económica para que los efectos de esta cuarentena no los tengamos que sufrir mucho, porque definitivamente va a haber consecuencia, porque veníamos de un paro de octubre y noviembre (del año pasado) y esta pandemia nos ha afectado a todos», dijo Rojo.

Rojo dejó entrever que «si no explota esto (la pandemia) y logramos achatar la curva, seguramente vamos a ir liberando sectores (económicos), pero si somos disciplinados. De lo contrario, después de estos 15 días (de cuarentena) podríamos liberar sectores, pero luego tendríamos que volver a contenerlos. Todo dependerá de la evaluación del día 13 o 14, cuando nos tenemos que reunir todos los ministros con la presidenta para hacer una evaluación total sobre cómo vamos a seguir adelante», explicó.

Según Rojo, su despacho ha estado trabajando de cerca con el sector empresarial, se ha llevado una propuesta trabajada durante 15 días al Ejecutivo y el pasado martes se la expuso en Gabinete. «Precisamente, uno de los motivos es que vaya a La Paz para ayudar al equipo económico para ayudar a diseñar políticas para cada uno de los sectores. No se olvide que el ministerio de Desarrollo Productivo es el que mira la microeconomía, lo cual que significa que trabajen todas las unidades productivas del país», enfatizó.

«Hemos estado trabajando un plan microeconómico que luego debe ser traducido en decretos, en reglamentación y lo estamos haciendo. Hemos sacado algunas cosas en los decretos anteriores, con el Ministerio de Finanzas, pero queremos al final del periodo (de la cuarentena) hacer un plan integral para poder reactivar la demanda y la oferta, a fin de dinamizar el aparato productivo del país«, explicó.

Finalmente, agradeció a las autoridades cruceñas y a los ciudadanos por este periodo en el que él, incluso, tuvo que liderar la ‘militarización’ de Santa Cruz para frenar el coronavirus. «Agradezco al gobernador, a la alcaldesa y a los comandantes, y al doctor (Óscar) Urenda porque no existía la costumbre de trabajar en conjunto entre los tres niveles de Gobierno. Hemos tenido que trabajar bastante en la coordinación y estamos dejando un COED muy cohesionado, donde existe un plan de acción para que exista el menor número de contagios», dijo en la conferencia de prensa.

«Hemos hecho un trabajo de coordinación para que el abastecimiento en todas las ciudades sea de la manera más adecuada, hemos creado mecanismos para desinfección de la ciudad, la creación del Banco de Alimentos Solidarios, hemos aplicado medidas disuasivas con gente que no quería obedecer y hemos tenido que trabajar muy coordinadamente», concluyó.

