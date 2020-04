Mujer que pide ver a su hija de dos años es atacada por su expareja

jueves, 2 de abril de 2020 · 13:27

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

Una mujer de 33 años fue agredida por su expareja quien fue arrestado en el acto la tarde de hoy, según indicó la víctima. La agresión se dio en medio de una discusión por la tenencia de una niña de dos años, a quien la madre no ve desde el 7 de marzo debido a que el agresor se la llevó y junto a su familia la mantienen oculta.

“Ahora lo han arrestado porque comenzó a patearme. ( ) No veo a mi hija desde el 7 de marzo. Él se la llevó junto a su familia y no me dejan verla, yo estoy reclamando a todas las instancias que puedo para recuperarla”, manifestó Nila Condori.

El denunciado es Felipe Rafael Quispe Collao, de 40 años. Es director de la Unidad Educativa Daniel Sánchez Bustamante, ubicada en la ciudad de El Alto, que también es propiedad de los padres de esta persona.

Los antecedentes de violencia datan por lo menos de enero de 2019. En ese entonces personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), ya arrestaron a Quispe por violencia física. Un médico forense otorgó cuatro días de impedimento a la víctima por sus lesiones. El fiscal de materia que se hizo cargo del caso, Freddy Torrez, dispuso medidas de protección para la mujer y también ordenó que el agresor se someta a terapia psicológica.

Por otro lado, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto ya tomó conocimiento del caso y solicitó a Quispe apersonarse para explicar la situación de la niña de dos años. Hasta el momento de publicar esta nota (18:00 del 1 de abril) la denunciante indicó que aún no tenía acceso a su hija, pues la familia de su expareja le impiden verla.