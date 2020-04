Nassim Taleb: hay una amenaza mayor que esta pandemia y podría ser fatal para la humanidad

¿Por qué la pandemia afecta tanto a algunos países occidentales?

Según Nassim Taleb, financiero libanés nacionalizado estadounidense, autor del libro El cisne negro, quien había advertido de una posible pandemia que amenazaría a la humanidad, una de las principales razones por las que ciertos países occidentales se vieron incluso más afectados por el COVID-19 que China —donde se originó el nuevo coronavirus—, es que usaron «herramientas equivocadas» a la hora de evaluar el peligro de la pandemia.

«En primer lugar, Occidente tiene una clase inusualmente fuerte de pseudoexpertos, que razonaron de la siguiente manera: «Los infartos matan medio millón de personas al año, y el coronavirus hasta ahora solo ha matado a unas pocas docenas. Preocupémonos por los ataques al corazón». Pero es una tontería comparar lo que existe en las estadísticas con lo que se está desarrollando tan rápidamente que ni siquiera tenemos estadísticas fiables sobre cómo se comporta el virus. Así que usaron las herramientas equivocadas», dijo el analista en una entrevista al diario ruso RBK.

Taleb subrayó que «la incomprensión de la gravedad del virus ha provocado un gran número de muertes».

«Vemos que países como Singapur, Taiwán y Corea del Sur han logrado hacer frente a la epidemia en sus inicios, mientras que el Reino Unido y Estados Unidos están actuando ahora de forma descontrolada», observó.

¿Cómo cambiará la pandemia el mundo?

El investigador opinó que gracias a la pandemia, muchas empresas se han dado cuenta de que sus empleados pueden trabajar desde casa.

«Esto no significa que las oficinas vayan a desaparecer completamente, solo serán más pequeñas y la gente no irá allí todos los días. Significa que mucha gente comenzará a moverse de las ciudades al campo».

La segunda consecuencia, según Nassim Taleb, es el colapso de las agencias turísticas.

«Es poco probable que la industria del turismo se recupere: los hoteles, las agencias de viajes, donde se pueden reservar viajes, hace tiempo que perdieron sus ingresos, y la pandemia los ha matado».

Además, la pandemia influye en el consumismo.

«En aislamiento, la gente deja de comprar un montón de cosas innecesarias».

Otra consecuencia es que habrá una tendencia hacia el localismo.

«Ahora la gente entiende que la calidad de vida está influenciada no solo por el país, sino también por su ciudad en particular», señaló el investigador.

Una amenaza peor que esta pandemia

De acuerdo Nassim Taleb, la pandemia no durará años, aunque tampoco se irá rápido.

«Hay que entender que levantar la cuarentena no significará el fin de la epidemia. Todavía no está claro cómo se desarrollará, y esto se debe en gran medida al hecho de que no entendemos cómo funciona el virus».

Por otro lado, «tampoco sabemos cómo afecta el virus el sistema inmune», agregó.

«Pero a decir verdad, veo una amenaza mayor en un futuro cercano que una pandemia. Es un aumento de la resistencia bacteriana que proviene del uso común de antibióticos. Los hospitales estadounidenses ya se han enfrentado a este problema. Con el tiempo, podría ser fatal para la humanidad», advirtió el analista.

