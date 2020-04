Nueva York alcanzó un nuevo récord diario de muertes y superó las 7.000 víctimas fatales por coronavirus

Aunque Nueva York es el principal foco en el país, el gobernador destacó que la curva a comenzado a ralentizarse. De todas formas, siempre mantiene el tono de alerta. “La gripe española de 1918 golpeó en tres oleadas. Sólo estamos en la primera ola. No podemos asumir que porque estamos viendo algunos signos positivos esto terminará pronto o que las ondas adicionales no golpearán. El Estado de Nueva York no subestimará a este enemigo”, aseveró.