«Nunca pensé que iba a pasar esto», dice el hijo del fallecido en Patacamaya por Covid-19

Entre sollozos, el joven que se encuentra aislado en su casa, ubicada en la ciudad intermedia de Patacamaya, a dos horas de La Paz, dijo sentirse arrepentido por no haber hecho caso a las normas, por haber pensado que la enfermedad no iba a llegar a ellos, pero sobre todo porque luego de la muerte de su padre no pudo despedirse ni enterrarlo.

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, visitó al muchacho este jueves, en el único día de feria habilitado para el abastecimiento de la población, por la cuarentena total y aislamiento que se acordaron desde el lunes.

La autoridad escuchó al joven y se conmovió con su testimonio. La comitiva del Gobierno, autoridades municipales, y originarias también lamentaron la pérdida y la situación por la que atraviesa ese municipio. Sin embargo, pese a la adversidad, la inspección del Ministro y el viceministro de Justicia, Guido Melgar, también sirvió para verificar que la población de Patacamaya cumple con la cuarentena en sus 15 zonas, porque sintieron en carne propia la letalidad del coronavirus.

«Patacamaya será un ejemplo, junto a Oruro, para demostrar que solo acatando la cuarentena se puede controlar y combatir esta enfermedad invisible», sostuvo Arias. El joven pidió ayuda de las autoridades, porque luego de la pérdida de su padre no volvió a ver a su madre, una mujer de tercera edad que fue trasladada a un centro médico de la ciudad de La Paz, donde se mantiene en observación.

El Ministro comprometió una nueva inspección la siguiente semana y llevará información de la madre del joven, además que comprometió entregarle personalmente el certificado de defunción del anciano de 71 años por Covid-19, para descartar algunas versiones malintencionadas sobre ese deceso.

En su visita, el Ministro también entregó insumos de bioseguridad al Hospital Boliviano Español, donde los médicos y enfermeras reclamaron la desatención del alcalde Tiburcio Choque. Las autoridades vecinales y las autoridades comunitarias también reclamaron la labor del burgomaestre, quien es señalado de haber autorizado el desarrollo de esa fiesta.

Fuente: paginasiete.bo