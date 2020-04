Paciente con Covid-19: «He vencido al cáncer y ahora voy a vencer al coronavirus»

Con la voz un poco ronca, María (nombre convencional) contó que el pasado 25 de marzo le diagnosticaron coronavirus. «No sabía qué hacer. Me he asustado harto por mi familia», recordó la mujer, a quien el año pasado le dieron una de las mejores noticias de su vida: había vencido al cáncer.

«Después he dicho: ‘Si he vencido al cáncer, por qué no voy a vencer al coronavirus'», contó la mujer, quien con otros cuatro miembros de su familia fueron trasladados la tarde de este lunes al Centro Covid-19 de La Paz, ubicado en el exhotel Radisson.

La información fue confirmada por el Alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien en su cuenta de Twiter escribió: «Hoy fueron trasladadas las primeras cinco personas con síntomas leves, todos miembros de una familia, al Centro de Aislamiento en el Hotel Real Plaza, para así evitar el contacto con otras personas. Tendrán alimentación y supervisión por 14 días hasta retornar a sus hogares».

María es una de las personas a las que se refirió el burgomaestre. «Ahora estoy bien cuidada. Me han dicho que estarán controlándome a cada rato», afirmó la señora de 56 años.

María indica que no sabe dónde ni cómo se contagió, pero aseguró que su hija ahora está internada en su seguro y ella junto con su hermana y la familia de su sobrina también se contagiaron la enfermedad.

«Mi hija y yo comenzamos con los síntomas. Yo creía que era una gripe y por eso me hice mates con yerbas. He ido a la farmacia y he tomado pastillas y eso me ha quitado la tos, y con algunos baños de orín con sal y vinagre me quité la fiebre que tenía», detalló.

Comentó que ella ya estaba bien porque cada día hacía «gárgaras de vinagre, sal y bicarbonato», pero luego toda la familia se hizo la prueba. «Yo cuidaba de dos de mis nietos. Más bien ellos dieron negativo y se fueron de la casa. Junto con mi hija nos hemos quedado aisladas en la casa», declaró María, quien luego de recibir la noticia tenía miedo por el rechazo de sus vecinos.

La mujer señaló que además del virus tiene osteoporosis y artrosis. Sin embargo, está segura de que el personal que está a cargo del centro donde ahora está aislada le atenderá bien.

«Me han dicho que cualquier cosa me van a controlar y me van a hacer ecografía o cualquier examen. Dice que tienen todo», sostuvo esperanzada, porque sabe que ahora médicos cuidarán de su familia.

María afirmó que tiene fe en vencer esta nueva enfermedad. «He vencido al cáncer, y aunque el último examen que me hicieron el viernes también dio negativo, sé que venceré al coronavirus».

Ella es una de las mujeres que luchó en las calles para solicitar tratamiento gratuito de radioterapia para los pacientes con cáncer y es una de las pacientes que lucha para conseguir beneficios para los más necesitados.

Fuente: paginasiete.bo