Quién es la paciente cero que se curó de coronavirus y donó su plasma para crear un tratamiento

Después de tener los primeros síntomas -fiebre alta y dificultad para respirar-, se dirigió a un centro de salud cercano a su domicilio, en el barrio de Port Washington, donde viven unas 15 mil personas. Pero la falta de reactivos le jugó una mala pasada. Como no había estado en China o Irán, y no sabía si uno de sus contactos estaba infectado o había visitado a esos países, no le querían hacer el test. Tuvo que hacer público su caso para que un legislador, Tom Suozzi, ordenara que se lo hicieran.