Quillacollo entra en cuarentena total desde el jueves: mercados y bancos estarán cerrados

El alcalde de Quillacollo, Héctor Montaño, informó hoy que, desde el jueves hasta el 15 de abril, ese municipio ingresará en una cuarentena total. Permanecerá cerrado todo tipo de comercio, centros de abasto y también la banca.

«Hemos determinado tomar la medida más drástica de cercar todo lo que es Quillacollo a partir de las cero horas del día jueves hasta el 15 de abril (…). Todo el mundo va a estar dentro de sus casas, nadie debe caminar en Quillacollo, no van a haber tiendas, no van a haber mercados, no van a haber centros de abasto que van a estar abierto y la banca también, hemos enviado la nota a la banca de Quillacollo para que cierre», informó la autoridad.

La determinación fue asumida después de confirmarse el primer caso positivo en ese municipio, donde además hay nueve personas que tuvieron contacto con la paciente y que deben permanecer en aislamiento.

Una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Quillacollo que involucra a los diez distritos de ese municipio definió la estricta medida.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Montaño dijo que la población tiene la obligación de abastecerse mañana para ingresar a la cuarentena total.

Las autoridades de Quillacollo consideran que los mercados se han convertido en un foco de riesgo por las aglomeraciones. Lo mismo ocurre en los bancos, donde las personas hacen fila desde la madrugada para cobrar los bonos de alivio económico de la cuarentena.