Quispe dice que no rompió la cuarentena y que su designación depende de Áñez

El director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Rafael Quispe, aseguró que no rompió la cuarentena decretada por el Covid-19 en ningún momento y que no amerita presentar la renuncia a su cargo.

«En mi criterio personal, no amerita hacer la renuncia porque no he cometido ningún delito, no he cometido ninguna infracción. Lo que estoy haciendo es cumplir lo que manda el ordenamiento jurídico (…). Yo voy a informar a la señora Presidenta, porque la designación depende de ella. La Presidenta puede decirme ‘usted deje el cargo’, pero no el ministro, no dependo del Ministro de Gobierno”, dijo en declaraciones a radio Panamericana.

En un video difundido en redes sociales, se observa al director del FDI dirigiéndose a unas 40 personas que no guardan la distancia mínima. Las reuniones están prohibidas por el DS 4200 y otras normas de cuidado sanitario por la cuarentena.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que Quispe vulneró la cuarentena al reunirse con varios dirigentes en un acto público, por lo que debería renunciar.

«(El directo del FDI) Quispe ha sido filmado en una reunión donde había mucha gente y él a la cabeza participando como autoridad de Estado. Claramente ha violado la cuarentena y esto es un delito y me imagino que el Ministerio Público le abrirá una causa”, afirmó la autoridad, también en contacto con radio Panamericana.

Murillo afirmó que la presidenta Áñez ya tiene conocimiento de este caso y que «está sumamente molesta».

A través de sus redes sociales, Quispe dijo que no cometió nada mal y que hoy a las 19:00 aclarará la situación a través de un vídeo en vivo en su cuenta de Facebook.