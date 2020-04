Robots, drones… la tecnología del futuro que llega con el coronavirus

Tommy es tan solo un ejemplo de los avances tecnológicos que se están haciendo para minimizar los riesgos de la pandemia. Los laboratorios de investigación están creando nuevos robots, incluido uno diseñado para permitir a los trabajadores de la salud tomar muestras de sangre de forma remota y realizar pruebas bucales con bastoncillos.

Un grupo de investigadores del King’s College de Londres, entre los que se encuentra la española Rocío Martínez, está estudiando la implantación en España de robots capaces de hacer hasta 70.000 test de coronavirus a la semana. A su vez, la Universidad de Castilla-La Mancha (España) ha recibido una donación de un millón de euros, que usará para comprar robots para hacer pruebas de COVID-19.

Unos investigadores andaluces han recibido financiación del Gobierno español para desarrollar un dispositivo de Inteligencia Artificial (IA) para evaluar la temperatura de personas sin la necesidad de contacto. De este modo, se podrá ver el coronavirus en las superficies.

«Este avance supondría una gran contribución a los esfuerzos por contener la pandemia y evitar nuevos contagios, ya que permitiría detectar con precisión las superficies contaminadas por el coronavirus», destaca la Universidadad de Sevilla (US) en un comunicado.

China ya lo hizo. Agregaron unas gafas a los cascos de los policías que medían la temperatura de varios cientos de personas en cuestión de minutos:

Las cámaras que integran los drones permiten verificar la temperatura y el ritmo cardíaco y respiratorio de un individuo desde la distancia. Además, pueden transportar medicinas o alimentos para evitar el contacto entre humanos como ha sucedido en China. Y en Madrid, la Policía Municipal utilizó drones para difundir por megafonía la recomendación a la de permanecer en casa durante el estado de alarma.

No es un capítulo de Black Mirror, no es Years and Years: la Policía Municipal de Madrid manda drones para que la gente se retire de las calles. Bastante impresionante el despliegue tecnológico tras la pandemia. El mundo está cambiando día a día a raíz de Coronavirus. pic.twitter.com/xPBoREvpRp

— Juan Manuel Karg (@jmkarg) March 17, 2020