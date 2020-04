Santa Cruz presenta 61 nuevos casos de coronavirus, sumando un total de 446 en el departamento

Hoy no se registró ningún deceso a causa de la pandemia

El Secretario de Salud de la gobernación informó que el día de hoy se presentaron 52 nuevos casos de coronavirus, sin embargo el día de ayer llegó el reporte de 9 casos después de haberse dado el informe, por ello tomando en cuenta estos 9 se presentan 61 nuevos casos, sumando un total de 446 positivos en el departamento.

El Torno registró hoy su primer caso, los otros son de La Guardia 4, Montero 19, Saavedra 1, Mineros 1, Santa Cruz 24, Santa Rosa del Sara 10 y Warnes 1, nueve son mayores de 60 años,19 personas están en terapia intensiva y 12 intubadas.

Urenda señaló que el día de hoy no se registraron decesos por lo que se mantiene con 19 y 23 recuperados, la mayoría de los casos se presentan en las provincias lo que significa que no se están tomando las medidas de prevención «la gente no se está cuidando, está confiada» mencionó, teniendo en cuenta que la curva se elevó, lo que es algo que no se esperaba.

