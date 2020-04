Solidaridad en cuarentena: 4 clubes y 3 exjugadores reparten víveres

Juan Carlos Toro / Página Siete Digital

Cuatro clubes de la División Profesional del fútbol boliviano, Always Ready, Blooming, Oriente Petrolero y Guabirá, además de tres exjugadores demostraron solidaridad con la gente que menos tiene en esta época de cuarentena por el Covid-19, todos ellos repartieron víveres entre la gente que más necesita en las diferentes regiones del país.

Los dos primeros clubes entregaron alimentos entre la gente de escasos recursos. Los millonarios lo hicieron en la zona de Villa Ingenio, donde juegan, y en coordinación con la directiva de la junta vecinal reparten artículos de primera necesidad.

“Es una iniciativa de los dirigentes Fernando y Andrés Costa, quienes vieron la necesidad que tenemos como ciudad. Se busca beneficiar a la mayor cantidad de gente que sea posible”, dijo el directivo de la banda roja, Álvaro Clavijo.

En El Alto se distribuirán 4.000 canastas familiares, las cuales son repartidas de acuerdo con el número del carnet de identidad de los vecinos.

En Santa Cruz Blooming trabaja en coordinación con el Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) y se moviliza por diferentes barrios para entregar productos alimenticios.

“Tenemos sentimientos encontrados porque se ve la extrema pobreza a 30 minutos de Santa Cruz, uno se siente feliz por la ayuda que se entrega y triste por ver la forma en la que viven”, dijo el titular del club Juan Jordán en el barrio Santa Clara.

Anunció que estarán en otros sectores de la capital oriental, como los asilos de ancianos y el hospital del niño para entregar más ayuda.

“Ojalá que este sea buen ejemplo para que otras instituciones deportivas y no deportivas también ayuden, es momento de colaborarnos entre todos”, puntualizó.

Los celestes hace tiempo pusieron a disposición del estado el albergue del club “La Pascana Celeste” para que los enfermos con coronavirus sean atendidos. “Tenemos espacio para meter cerca de 150 pacientes, tenemos camas, aire acondicionado y se puede habilitar terapia intermedia”.

Oriente Petrolero, a través de su sitió de Facebook, anunció que el directorio donará 250 canastas familiares para la gente que más necesita y además se habilitó una cuenta de banco para recaudar fondos.

“También puedes hacer llegar directamente los víveres a nuestro centro de acopio en la empresa IMAGO (Doble Vía La Guardia, quien Anillo, al lado del Mercado Los Bosques”, dice el anuncio.

Mientras tanto, Guabirá de Montero puso a disposición del estado su complejo deportivo Celina para la atención de los pacientes de Covid-19.

El primero de los exjugadores que se manifestó fue el pandino Carlos Cárdenas, quien jugó en Bolívar, Wilstermann y otros clubes. El “Pollo” y su familia ayuda con almuerzos para la gente de escasos recursos del barrio El Porvenir desde hace dos semanas.

Aclaró que no es rico, pero vive bien y que es una forma de agradecer a Dios por todo lo que le dio a él y su familia.

“Esta es la colaboración que la hacemos con un grupo de amigos y la policía, no es político, es de corazón como debemos hacerlo siempre”, dijo el exdelantero de la selección nacional y varios equipos del país Álvaro Peña, quien en la víspera salió a repartir alimentos a la gente.

El exatigrado, Sandro Coelho, escribió en redes sociales que hace 12 años que no juega al fútbol, vive en Bolivia y puede colaborar con algo para la gente.

“Me entristece no escuchar que algún jugador de la liga haya ayudado o participado de algo que pueda aportar para las personas que no tiene para el día. Como exjugador me da vergüenza con semejantes sueldos que ganan”, escribió.