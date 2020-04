Trump y los narcos de las favelas, los inesperados rescatistas de los brasileños

Bolsonaro venía de semanas en las que repetía que el coronavirus era “uma gripezinha” (una gripecita) o “incluso un resfrío”. Hasta que la realidad le pasó por encima y comenzó a reconocer el peligro. Pero lo hizo con su retórica de serie de cowboys de los años sesenta. Pidió a los brasileños que “lo enfrenten como hombres, no como niños. Todos moriremos algún día”. El gobernador de São Paulo, aconsejó a los habitantes del estado más poblado y poderoso del país, que no sigan las indicaciones del presidente. También lo insinuó el ministro de Salud hasta que fue amenazado por otros colegas del gabinete con “hacerlo renunciar”. Otros dos gobernadores aliados, de los estados de Goias y Santa Catarina se despegaron de los dichos del presidente y comentaron que su actitud era “espantosa” “muy peligrosa” y “aterradora”. Bolsonaro replicó diciendo que “muchos gobernadores son exterminadores de empleos”. En un video colgado en You Tube se puede ver al presidente recorriendo un popular mercado de Brasilia, saludando a los vendedores, dando besos y abrazos en momentos de la distancia social. “No se muere del virus, pero sí de hambre. Y si no volvemos pronto a la normalidad, vamos a tener después un problema de desempleo que nos va a llevar años resolver. No podemos parar el país”, comentó a un verdulero.

