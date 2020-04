Varios jugadores de los clubes comienzan a subir de peso

En Always Ready no pueden subir más de un kilo y medio, en Bolívar les piden no excederse en carbohidratos y en el Tigre prohiben tomar suplementos sin permiso.

Campeones martes, 14 de abril de 2020 · 00:22 Fuente: paginasiete.bo Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook Marco Mejía / La Paz A casi un mes de la paralización del campeonato Apertura, los jugadores de varios equipos han comenzado a subir de peso, situación que empieza a preocupar a los cuerpos técnicos de los distintos equipos, más cuando es casi un hecho que la cuarentena se prolongará por varios días más y la fecha de retorno del fútbol en nuestro país es incierta. Este medio tiene conocimiento de al menos siete casos de jugadores de cinco equipos de la División Profesional, que pese a realizar entrenamientos personalizados empiezan a confrontar problemas con el peso, que no es el mismo que tenían cuando comenzó el encierro obligatorio. “La preocupación aumentó en las última semana, hay varios que están desesperados”, menciona una fuente que pidió reserva, pero que a la vez explica que los jugadores buscan “quemar grasas” con algunos medicamentos y suplementos que pueden ayudar a ese propósito. Otros tratan de “engañar” a los cuerpos técnicos enviando el reporte del peso que tenían hace 21 días. “No hay disciplina y ellos exigen cobrar su sueldo y no cuidan su cuerpo”, agregó la fuente. El médico de Always Ready, Erick Koziner, comentó que en el cuadro millonario se toma el exceso de un kilo y medio como algo “manejable” y que puede ser controlado. “Nosotros manejamos que puedan subir un kilo y medio, hay ese margen que está dentro de lo normal. El preparador físico (Jaime Jíménez) me reportó que todo estaba en parámetros normales. El momento que tengamos jugadores que pasen más de ese kilo y medio, nosotros entramos como parte médica para hacer otro trabajo diferenciado, pero hasta ahora eso no aconteció”, sostuvo Koziner. El mecanismo que utilizan en Always para controlar el peso se ejecuta los días lunes. Los deportistas tienen en su mayoría una balanza en sus domicilios y presentan el peso que ésta les marca al preparador físico mediante una videoconferencia. Suplementos El médico de The Strongest, Waldo Delgado, fue consultado acerca de algunos medicamentos o suplementos que algunos futbolistas pretenden consumir para quemar grasas y bajar de peso. El galeno señaló que a los jugadores se les explicó antes de la cuarentena que deben informar sobre las medicinas que ingieran para evitar posteriormente que den positivo en el control doping. “Tienen que consultarme todo lo que van a tomar, por ejemplo, el jugador Saúl Tórres me preguntó si podía consumir un tarro de proteínas y yo lo tengo que ver si es factible que pueda hacerlo y si le sirve para suplir alguna comida; pero si cada uno toma un medicamento sin haber consultado es de responsabilidad personal”, dijo Delgado. En el caso de Bolívar, el médico Freddy Patti dio cuenta de una evaluación personal que se realizó de cada jugador para enviarle una dieta que él debe cumplir con rigurosidad durante este receso. La recomendación es clara: “menos carbohidratos y más proteínas”. “Como parte del comité médico hemos evaluado a cada jugador y se ha enviado una plantilla de alimentación individualizada a cada jugador para que en esta cuarentena no aumente el tejido graso y mantenga la masa muscular. Esta alimentación está coordinada con el trabajo físico que se viene realizando”, mencionó Patti. Ante la imposibilidad de realizar entrenamientos conjuntos, no es factible hacer trabajos aeróbicos y el peso de varios jugadores comienza a ser una dificultad que deberá ser superara en las siguientes semanas “Sin trabajos aeróbicos es posible que existan algunos casos que se excedan en peso. Pero ellos son profesionales y al menos nuestros jugadores (The Strongest) deben estar en la regla que se planteó antes de comenzar esta cuarentena con los trabajos físicos y la dieta que se les dio antes del receso”, finalizó Waldo Delgado. Santos y lilas trabajan sin ningún control Los jugadores de Real Potosí y San José de Oruro se encuentran a la deriva y sin ninguna recomendación de un cuerpo técnico estable, ya que los mismos fueron cesados por sus dirigencias antes de la cuarentena. Luego de que los Santos le ganaron a Blooming (1-0), el extécnico Omar Asad abandonó Oruro por los problemas económicos que tiene la entidad. Los jugadores, en su mayoría, retornaron a sus distritos y el trabajo que realizan lo hacen de manera personal, pero sin ninguna recomendación o planificación de un preparador físico. “Estamos haciendo algo de fuerza y resistencia en casa; pero lo ideal sería tener algo planificado”, comentó el volante Ronald Segovia. Ante el problema de no contar con un cuerpo técnico, el plantel orureño continúa a la espera de que la dirigencia pueda cancelar los sueldos atrasados que tiene con varios jugadores. Además que cancele a los nuevos el 50% restante del salario del mes de enero que adeuda. En el caso del equipo potosino, la directiva decidió cesar al técnico Marcos Ferrufino y los jugadores quedaron “abandonados a su suerte”. “Estamos en una situación media complicada, el técnico se fue hace unos días, estamos sin cuerpo técnico. Ahora tratamos de armar rutinas con los años que tenemos de experiencia, siempre queda algo de algún profesor”, mencionó el argentino Maximiliano Gómez. Fuente: paginasiete.bo