Bolivianos varados en Salta denuncian que el Gobierno pone trabas para su retorno

Casi medio centenar de compatriotas varados en Salta, Argentina, gestionaron que la Gobernación de Tarija les envíe a frontera la prueba rápida para Covid-19, pero la Cancillería no da curso.

Una parte del grupo de bolivianos varados en Salta, en inmediaciones del Consulado. Foto: Bolivianos en Salta

Página Siete Digital / La Paz

Bolivianos varados hace 50 días en Salta, Argentina, denuncian que el Gobierno no da curso a que se les aplique las pruebas rápidas enviadas por la Gobernación de Tarija a frontera, para poder abordar una nave de Amaszonas que ya pagaron a fin de retornar al país. Según la denuncia, las autoridades bolivianas exigen la prueba de PCR, la misma que no logran conseguir en el mercado, debido a la demanda que existe de reactivos.

“La Gobernación de Tarija nos ha enviado las pruebas rápidas hasta la frontera (Bolivia-Argentina), para que nosotros podamos hacernos el examen antes de subir al avión, pero el Gobierno no acepta, no nos pueden trabar más, ya no podemos aguantar son 50 días que estamos tirados aquí en la ciudad de Salta, la plata (dinero) se nos ha acabado”, explicó el ciudadano Juan España, en contacto con Página Siete.

España indicó que los compatriotas varados en Salta, hace más de una semana lograron cancelar sus pasajes para que la aerolínea Amaszonas los traslade hasta Tarija, sin embargo por disposición de las autoridades nacionales no pueden realizar el viaje de retorno mientras no se hagan la prueba PCR, la que no logran conseguir en Argentina debido a la gran demanda.

“No es capricho nuestro, no hay la prueba PCR, que entienda el Gobierno, porqué nos tienen que torturar día tras día, estamos 50 días tirados en Salta, no tenemos ya ni dinero”, remarcó.

Detalló que dentro del grupo de varados en Salta hay niños, adultos mayores, mujeres, y personas con problemas de salud, como él que viajó al vecino país por una operación programada con anticipación y que fue sorprendido por las medidas restrictivas en medio de la lucha contra el avance de la pandemia por coronavirus.

El compatriota indicó que la Gobernación de Tarija realizó el envío de pruebas rápidas para que se les aplique antes de abordar el avión, lo que aún no tiene luz verde por parte del Gobierno.

“El Gobierno no tiene consideración con eso, que nos permitan hacer la prueba rápida de Covid-19 para subir al avión y vamos a ir a hacer cuarentena, que nos aíslen en Tarija, no tenemos ningún inconveniente”, pidió España y agregó que hay una gestión del Consulado en Salta para recoger las pruebas de frontera, pero antes el Gobierno debe autorizar esa incursión.

El connacional recordó que en días pasados ingresaron al país bolivianos provenientes de diversos países, con pruebas de sangre para verificar anticuerpos o antígenos y no Covid-19, debido a que “no es posible conseguir pruebas PCR”, repitió España.

Indicó que en caso de que se dé luz verde, se les podría realizar las pruebas rápidas entre el miércoles y jueves para que el viernes puedan tomar el vuelo desde Salta con destino a Tarija.

Fuente: paginasiete.bo