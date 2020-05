La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) aconsejó “prudencia” en abrir las iglesias para la celebración de actos religiosos y defendió la regulación dispuesta por el Gobierno frente a los cuestionamientos del expresidente Eduardo Rodríguez, quien calificó de “irresponsable” que se haya flexibilizado reuniones en iglesias, más cuando el Estado es laico.

El secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, Padre José Fuentes, fijó la posición frente a un reciente decreto aprobado por la administración de Jeanine Áñez que permite celebraciones religiosas con las medidas de bioseguridad necesarias y con solo el 30% de aforo, durante la denominada cuarentena dinámica.

“Habría que pasar a esta participación de aforo cuando la curva (de casos de coronavirus) empiece a descender. Como Conferencia recomendamos a las jurisdicciones del país que haya prudencia en las actividades; pero todo lo que son matrimonios, bautizos, prestes y todas las que aglomeran personas nos parece que todavía no sería el momento, y solo en el caso de regiones con menos casos de COVID-19 tener la misa en el día y con poca gente”, sostuvo.

Una serie de reacciones desató esa determinación, cuando se prohíbe cualquier otro tipo de reunión. El expresidente Rodríguez cuestionó la medida dispuesta en el marco de la flexibilización de la cuarentena dispuesta para frenar la propagación del coronavirus.

“Permitir actos religiosos y prohibir otras actividades es irresponsable. La regulación en plena crisis sanitaria no debe olvidar que el Estado es independiente de la religión (Art.4 CPE)”, escribió el expresidente en su cuenta en Twitter.

El artículo 4 de la Constitución Política del Estado (CPE) hace referencia a que Bolivia es un Estado laico. “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”, refiere.

“Un Estado laico no está en contra de la religión, ni tiene porqué llevarse mal, simplemente respeta la religión de todos; no tiene una religión en concreto sino que tiene que ser respetuoso con las opciones religiosas de todos. No sé a qué se refiere el señor Rodríguez porque es normal que un Estado cuide y regule estas reuniones religiosas”, respondió Fuentes.

Aunque aclaró que cada obispo en su diócesis debe tomar las determinaciones más pertinentes en medio de la cuarentena. “El tratamiento no será igual en cada región, pero la recomendación de prudencia es para todos”, insistió.

