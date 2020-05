Un paciente, de 74 años, sospechoso de Covid-19 murió esta tarde en puertas de Emergencias del hospital Viedma sin recibir ninguna atención médica, luego de peregrinar durante todo el día. Primero esperó por una brigada, después fue al centro de salud Chimba y aguardó por una ambulancia que nunca llegó. Falleció en la tarde y lo dejaron en el piso hasta el anochecer para que el Sedes le tome la muestra para determinar la causa del deceso, denunciaron sus familiares.

Su hija contó, junto al cadáver de su padre tirado en el piso del Viedma, que su papá se comenzó a sentir mal el martes.

Recordó: “El martes mi papá empezó con temperatura. He llamado a los números que da el Gobierno, pero como sólo tenía fiebre sólo me dijeron que lo controle y no era necesario hacer la prueba de Covid-19”.

Denuncian muerte de sospechoso de Covid-19 por falta de atención en el Viedma#Cochabambahttps://t.co/P0MWOCYJcf — Los Tiempos (@LosTiemposBol) May 8, 2020

Siguió: “Hasta el miércoles por la noche pasó la fiebre, estaba mejor. Pero hoy en la mañana cuando le fui a medir la fiebre, me dijo que estaba mal y había empezado con diarrea la noche anterior y esta mañana se puso a vomitar”.

“Por eso volvimos a llamar al número del Sedes y nos dijeron que iban a mandar la brigada médica, pero no llegó. Ya eran casi las 11:00 y por eso llame a mi hermano. Como lo vi tan mal a mi papá lo llevamos al centro de salud Chimba y a mucha insistencia lo han atendido. Mi hermano lo ha metido cargando, lo han desinfectado y lo han puesto en la sala de espera y no lo han revisado. Sólo le han tomado los signos vitales y dijeron que lo tienen que remitir por sospecha de Covid”, dijo.

Continuó: “Yo les dije no está tosiendo, sólo estaba morado. Por eso, lo han referido como sospechoso”.

Añadió: “Nos decían que teníamos que llevarlo en ambulancia pero no llegaba la ambulancia. Esperamos largo rato y de eso una enfermera dijo ya que estábamos en auto podíamos llevarlo. Llenaron el formulario de transferencia”.

“De esa forma hemos venido al Viedma (a eso de los 14:00) y al llegar el doctor de emergencia ha salido y ha dicho si él no llega en ambulancia yo no lo puedo recibir porque no tiene ninguna medida de seguridad, no lo han desinfectado”, declaró.

Explicó: “Mi papá cuando estábamos afuera ha comenzado a querer vomitar y le incliné para que esté en la calle. Y él se echó para atrás y de ahí no se ha movido, hemos estado como media hora y recién le han dejado meter el auto; pero, tampoco lo revisaban y sólo lo miraban. Y nos han reñido por no seguir los protocolos”.

Luego, “mi hermano dice que mi papá empezó a jadear y la doctora le dijo que revise a mi papá, porque lo veía mal. Y lo ha querido hacer reaccionar pero ya no. Ha salido una doctora y lo ha revisado y ha dicho que ya no tenía signos vitales y que ha fallecido. Luego, el Sedes vino a tomarle la prueba tarde y nos han dejado. Nos dicen dónde está su funeraria”.

La hija lamentó: “Nos están botando prácticamente y mi papá está en el piso. Realmente nos aturde toda esta situación”.

El hospital Viedma ni el Sedes han brindado aún un informe oficial de lo ocurrido con este paciente. Los familiares continuaban hasta las 19:30 del jueves con el cadáver en el suelo, envuelto en una bolsa roja.

Una brigada del Sedes se constituyó en el Viedma al promediar las 18:30 para tomar las muestras del paciente fallecido, sin embargo, no se responsabilizó del levantamiento del cuerpo. Finalmente, una funeraria acudió a prestar el servicio, pero ya habían transcurrido una cinco horas.

Por otro lado, se indaga otro caso sospechoso de Covid-19, que llegó al Viedma este jueves por la noche. Sólo transcendió que se trata de una comerciante.