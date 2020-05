Día del Trabajador: la COB sin respuesta a su pliego y sumergida en el abandono político

Después de tiempo el ente sindical de los trabajadores pasa un 1 de mayo sin mucho por festejar. Hasta ayer por la tarde no tenía una respuesta concreta del Gobierno a su pliego petitorio y él MAS no quiere recordar el apoyo político que le daba a este sector.

La Central Obrera Boliviana (COB) no festejará este 1 de mayo. El Día de los Trabajadores llega en una coyuntura difícil por la crisis sanitaria por coronavirus en el mundo. Pero, además, el ente de los obreros no tiene el apoyo político que arrastraba hace 14 años con Evo Morales como presidente de Bolivia. Ahora, el Gobierno transitorio no quiere negociar con la COB porque ve la epidemia por Covid-19 como un tema urgente y rezaga las demandas labores a un plano secundario, aunque hay una corriente en la administración de Jeanine Áñez de emitir un mensaje conciliador esta fecha.

El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, explica que este año el 1 de mayo no será festejado debido a la crisis sanitaria por el coronavirus y la falta de respuesta del Gobierno transitorio a su pliego petitorio. El dirigente detalla que se demandó un incremento del 15% al haber básico y 10% al salario mínimo para este año, pero hasta ayer al finalizar la tarde no había una respuesta a los pedidos.

«No hemos recibido la respuesta del Gobierno (hasta ayer). Ahí está la propuesta nuestra, no sólo en el tema salarial, también en tema productivo, económico, social, agropecuario, y a la fecha no tenemos una respuesta a esta petición de los trabajadores. Esperamos esa respuesta, tenemos una reunión prevista con el Ministro de Trabajo (Óscar Mercado)», detalló Huarachi ayer por la tarde.

La COB estaba acostumbrada a festejar cada 1 de mayo con alguna respuesta que le hacía el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), que por lo general anunciaba el incremento salarial de acuerdo a la inflación que tenía el país. Además, había un idilio con Evo Morales por el tema de las nacionalizaciones que se hacían a las empresas que ahora pasaron bajo administración del Estado.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Ese idilio está roto. El MAS y sus sectores sociales afines perdieron contacto con la COB desde que Huarachi, el año pasado, sugirió la renuncia de Evo Morales en medio de los conflictos post elecciones. Segundina Flores, ejecutiva de las bartolinas, explica que la COB se desmarcó del «instrumento» cuando se disolvió la denominada Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam). «Ya no hubo reuniones con el señor Huarachi, pero sí tenemos contacto con algunos dirigentes que representan a los trabajadores», señala.

Huarachi evade hablar del tema político y se centra en lo que será el escenario para el trabajador ahora y después de la pandemia. El líder sindical recuerda que en las gestiones del MAS se festejaba los anuncios de incremento salarial y otras demandas, pero a la vez reconoce que la coyuntura hoy es diferente por el Covid-19 y que la prioridad es la salud de los trabajadores bolivianos.

Sobre el tema, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que un minigabinete abordó el tema del pliego petitorio de la COB y que es muy posible que hoy la presidenta Áñez emita un mensaje a la nación por el Día de los Trabajadores. La autoridad recalcó que el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, se hizo cargo del asunto, aunque hasta ayer al finalizar la tarde no hubo información en esa cartera de Estado respecto a las demandas de la COB.

El ministro de Economía, José Luis Parada, señaló que no es momento de hablar de porcentajes del incremento salarial porque la preocupación se centra en gestionar los recursos económicos a atender el tema de salud y pago de bonos para dar alivio económico a la ciudadanía.

El secretario de Finanzas de la COB. Edmundo Luna, abrió la posibilidad de negociar el pliego petitorio del ente sindical después de que la crisis sanitaria sea controlada. El dirigente también afirmó que hasta ayer por la mañana no tenían una respuesta del Gobierno.

Mientras, los empresarios privados piden a la administración de Jeanine Áñez no hacer oficializar ningún incremento al salario debido a la difícil situación que atraviesan las empresas por los efectos del Covid-19.

Fuente: eldeber.com.bo