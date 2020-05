Diputado Barral relaciona al nuevo director del Fondo Indígena con el MAS

El diputado Amilcar Barral subió un mensaje con dos fotografías a su cuenta de Facebook mostrando al nuevo director del Fondo Indígena, Germán Huanca, con la polera del MAS y junto a un exministro de ese partido.

eju.tv

«Destituyen a Rafael Quispe Flores como director del Fondo Indígena, les presentó a su reemplazo Germán Huanca. Esto no está bien!!», dice el mensaje que subió hoy a su cuenta de Facebook el diputado por Unidad Demócrata, Amilcar Barral, difundiendo dos fotografías en las que se ve a Huanca con una polera azul con el logo del Movimiento del Al Socialismo (MAS) y en la otra toma aparece junto a quien sería el exministro de Defensa del gobierno de Evo Morales, Javier Zavaleta.

La mañana de este viernes se conoció que Quispe fue destituido y en su reemplazo asumirá el hasta ahora viceministro de Planificación, Germán Huanca, según confirmó a un medio la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco.

Ante ese anuncio, horas más tarde el diputado Barral dejó claro que apoya a la presidenta Jeanine Áñez, pero mostró su desacuerdo con la designación de Huanca. «Cuando las cosas no están bien, hay que decirlo, más allá que a algunos no les guste nuestra manera de ser, reitero mi apoyo incondicional a la Presidenta Jeanine Áñez Chávez, pero aclaro que no soy parte del Gobierno», escribió en su red social. Luego, mostró las dos fotos en las que relaciona al nuevo director del Fondo Indígena con el MAS.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

El portal de noticias eju.tv intentó comunicarse, reiteradas veces, con el diputado Barral vía teléfono, pero el parlamentario no pudo ser ubicado.

El exdirector Quispe está siendo procesado por romper la cuarentena al participar de una reunión en una comunidad del departamento de La Paz. “Si por ayudar a mis hermanos, por dar barbijos, por orientar, me tienen que sacar, que me saquen”, declaró Quispe y confirmó que el próximo lunes entregará su oficina.

Fuente: Facebook Amilcar Barral