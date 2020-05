Dirigente del trópico: «Se va a bloquear hasta sacar a la Presidenta»

En una grabación de audio que comenzó a circular el martes y es atribuida a un dirigente del MAS en el trópico de Cochabamba, se le escucha decir que «desde el viernes se va a bloquear hasta sacar a la Presidenta», luego de la confirmación de la extensión de la cuarentena.

«El viernes más que seguro que a nivel nacional se va a comenzar a bloquear hasta sacar a la Presidenta. Esto quiero que sea un poco más confidencial, lo mantendremos entre nosotros nomás, pero esta semana aprovisionarse. Ya me he comunicado con Leonardo (Loza) y me dijo que sí, solamente que no han pedido nada en la reunión (de dirigentes del trópico) porque había militares, policías, había gente infiltrada, por eso no se ha conversado ese punto, pero lo tenemos que tomar estratégicamente y orgánicamente en nuestros sindicatos y centrales, les pido paciencia, hay que soportar un poco más», se le escucha decir al dirigente.

En el registro de audio, el dirigente les pide a los habitantes de la zona que se aprovisionen de víveres, porque desde el anuncio de extensión de la cuarentena varios sectores iban a organizar bloqueos y marchas, pero que ellos, como militantes del MAS en el trópico, no iban a ser los primeros en movilizarse «porque vamos a ser culpables de todo».

«Es un tema confidencial ( ), hay más del 90% de probabilidades que del jueves se prolongue la cuarentena. Hay varios sectores a nivel nacional que se están preparando para una marcha grande a nivel nacional, con bloqueos, todo. Nosotros, los del trópico, todavía no nos vamos a levantar de ninguna manera, porque si nos levantamos primero nosotros vamos a ser culpables de todo», declaró.

El dirigente aseguró que las autoridades ahora les están «castigando» con la escasez de combustibles y servicios de la banca. «Por eso, por decisiones de arriba, el trópico no va a levantarse todavía, vamos a esperar que las ciudades se levanten», manifestó.

El jueves, en las redes sociales comenzaron a circular convocatorias a un «petardazo» y cacerolazo como señal de protesta para que se convoque a elecciones lo antes posible.

En El Alto y Yapacaní, grupos de personas afines al MAS organizaron bloqueos y hasta tomaron una estación policial, en el municipio cruceño donde se convocó a manifestarse en favor de la promulgación de la Ley de Elecciones.

