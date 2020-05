Eduardo Villegas: “La dirigencia de Always Ready está trabajando para ser campeón”

El técnico más ganador del fútbol boliviano (seis títulos en 15 años de carrera), Eduardo Villegas, aseguró en el programa Con Más Huevos que “la dirigencia del Always Ready está trabajando para ser campeón”. El objetivo estaba bien encaminado hasta la paralización del Apertura por el Covid-19, pues en las 12 fechas (de 26) que se disputaron el equipo alteño quedó de líder junto a The Strongest, con 21 puntos sumados y una diferencia goles de más 9.

El DT agregó que “yo siento y veo las cosas desde adentro del club, y el trabajo que realizan los dirigentes, ya sea en la parte económica, en la logística o en las intenciones con el plantel, apunta a la corona. Me han dicho que quieren ser campeones”.

Luego de mencionar los deseos del club, el técnico contó una anécdota que le tocó vivir cuando dirigió a Bolívar, y que espera que no le suceda en Always. “Recuerdo que me contrató Marcelo Claure y me dijo que era para ser campeón con la academia paceña (en 2015). Luego en ese torneo fuimos segundos y me cambiaron. Por ahí íbamos a ser campeones en el segundo campeonato, pues teníamos un buen equipo”.

Sobre el trabajo actual a través del Zoom, que realiza con los jugadores por la cuarentena, sostuvo que es consciente que no es el ideal, pero “confiamos en que nos va a ayudar para mantener la forma física para cuando se reanude la competencia”, manifestó. Explicó que lo que único que no realiza con sus pupilos es trabajo de campo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Fuente: https://eldeber.com.bo