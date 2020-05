EE.UU.: Se registra un potente sismo de magnitud 6,4 en Nevada

Un potente sismo de magnitud 6,4 se ha registrado este viernes a las 11:03 (GTM) a 57 kilómetros al noroeste de la localidad de Tonopah (Nevada), según informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento telúrico se ha producido a una profundidad de 7,6 kilómetros. Según datos de la institución, el temblor fue seguido por varias réplicas en su mayoría de magnitudes superiores a 4.

Residentes del estado de Nevada reportaron de varios temblores de hasta 30 segundos de duración mientras las lámparas y accesorios colgantes se balancean.

Felt a very strong #earthquake 6.4 from #Nevada 12 floors up in downtown #Fresno #California #PacificSouthwestbuilding https://t.co/LTTIu16her pic.twitter.com/9s1ubcLRUn

Según informes de medios locales, el sismo también se sintió en el estado de California, cerca de San Francisco e incluso cerca de la frontera mexicana.

Did you feel it? Earthquake out of #Nevada. As of 4am it’s considered a magnitude 5.8.

Our photographer, Ryan Hudgins captured this video shortly after. @KSEE24 @CBS47 pic.twitter.com/fxlnKyXwra

— Fabiola Ramirez (@FabRamirezTV) May 15, 2020