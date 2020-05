El médico de Donald Trump reveló cómo el presidente de los EEUU decidió tomar hidroxicloroquina sin estar enfermo de coronavirus

Sean Conley dijo que debatió con el mandatario las ventajas y riesgos del tratamiento preventivo. Parte de la comunidad científica defiende el uso del antiviral y otros lo consideran muy imprudente porque no está probado

El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, explicó la decisión sobre el uso del medicamento antiviral hidroxicloroquina por parte del presidente Donald Trump de forma preventiva, ya que el presidente no muestra síntomas de la enfermedad y ha dado negativo en todas las pruebas realizadas.

Según detalló, el doctor y el mandatario debatieron sobre las ventajas del tratamiento. “Luego de numerosas discusiones que él y yo tuvimos sobre la evidencia a favor y en contra del uso de la hidroxicloroquina, concluimos que el potencial beneficio del tratamiento superaba los riesgos relativos”, indicó en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Conley también subrayó que continúa monitoreando los diversos estudios sobre potenciales terapias contra el COVID-19.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

La carta del doctor Conley (AP)

La FDA, la agencia federal que regula los medicamentos en Estados Unidos, advierte contra la administración de hidroxicloroquina para la prevención o el tratamiento del coronavirus, y señala los efectos secundarios como “problemas graves de ritmo cardíaco en pacientes con COVID-19”. La FDA solo autoriza su uso en casos de emergencia.

Según explicó Trump en conferencia de prensa, ha estado tomando el medicamento “durante aproximadamente una semana y media”, todos los días junto a un suplemento de zinc. Cuando se le preguntó por qué, respondió: “Porque creo que es bueno. He escuchado muchas buenas historias” añadió.

En cuanto a las discusiones con su médico, refirió: “Le pregunté qué pensaba. Me dijo: ‘bueno, si quieres’. Le dije ‘sí, quiero tomarla’”.

A principios de este mes, un artículo médico de Nueva York sugirió que la combinación de hidroxicloroquina con el suplemento dietético de sulfato de zinc, que tiene propiedades antivirales, podría crear un tratamiento más efectivo contra el coronavirus para pacientes que ya sufren la enfermedad. Pero Matthew Heinz, un médico de Arizona que trabajó en el gobierno de Barack Obama, dijo que los medicamentos como la hidroxicloroquina no son “benignos” y abiertos para un uso no regulado. “No puedo enfatizar lo suficiente lo imprudente que es alentar a cualquiera a tomar hidroxicloroquina o cualquier otro remedio no probado”, dijo en un comunicado.

Trump señaló que no hay nada que perder al intentar posibles tratamientos. “Parece tener un impacto, y quizás sí, quizás no, pero si no, uno no se va a enfermar ni a morir”, dijo. “Tomo una pastilla todos los días. En algún momento pararé”.

Donald Trump, en conferencia de prensa (EFE)

La revelación sobre el tratamiento fue duramente criticada por los líderes de la oposición demócrata. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que “no es una buena idea” que Trump tome la droga como un potencial tratamiento para el coronavirus, teniendo en cuenta que pertenece a los grupos de riesgo. “Preferiría que no tomara algo que no ha sido aprobado por los científicos, especialmente en su grupo de edad y en su, digamos, grupo de peso, que es mórbidamente obeso”, dijo Pelosi durante una aparición en la cadena CNN.

En tanto, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, calificó de “imprudente” la decisión de Trump de tomar la droga. “Da a la gente falsas esperanzas, hace que la gente evite la atención médica real, y puede realmente causarles problemas. Es simplemente peligroso lo que hizo”, dijo en MSNBC.

Este lunes, Estados Unidos reportó 759 nuevas muertes por coronavirus y el total ya supera las 90.000, la cifra más alta del mundo.

(Con información de AFP y Europa Press)

Fuente: infobae.com