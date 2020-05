El salvavidas anti-coronavirus: Cada club recibirá 50 mil dólares

Campeones

viernes, 8 de mayo de 2020 · 01:09

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

La Conmebol comunicó ayer que aprobó la asistencia de uso operativo de la FBF en el contexto del Covid-19. A través de una carta, detalló que Bolivia dispondrá de 1.109.871 dólares, $us 700 mil de los cuales serán divididos entre los 14 clubes de la División Profesional, $us 140 mil será repartido entre las nueve asociaciones del país y $us 269.871 serán destinados a los costos operativos de la federación.

En la división del dinero que le corresponde a los equipos, cada club obtendrá 50.000 dólares. Mientras que de los $us 140.000, cada asociación tendrá $us 15.000.

Según la Conmebol, los fondos disponibles del Programa Evolución para Bolivia totalizan $us 1.169.871, que corresponden a los ciclos 2016-2018 y 2019-2020. “Se autoriza la ejecución del proyecto por un valor de $us 1.109.871”, resaltó el ente sudamericano.

En el documento -que tiene los nombres del presidente Alejandro Domínguez; Gonzalo Belloso, director de desarrollo, y José Astigarraga, secretario general- se especifica que “$us 60.000 serán destinados para la consultoría de gestión administrativa de la FBF, durante el ciclo 2020, que serán administrados por la Conmebol”.

Con un saldo de 1.109.871 dólares, la Confederación dio las pautas para repartir el dinero. Con el rubro de conceptos a ser aplicados, determinó que el “apoyo económico a clubes profesionales debe ser de 700.000 dólares, el apoyo económico a asociaciones departamentales debe ser de 140.000 y que $us 269.871 deben ir para los costos operativos de la FBF”.

Recordó que “el uso de estos fondos es expresamente para lo detallado en el presupuesto presentado para su aprobación” y que “su uso indebido facultarᔠsanciones, “sin excepciones”.

