Exviceministro de Planificación: “No tuve nada que ver en la compra de respiradores”

El exviceministro de Planificación Estratégica y por poco ministro director del Fondo Indígena, Germán Huanca, fue mencionado en la declaración de Fernando Valenzuela, director jurídico del Ministerio de Salud, quien asegura que era una de las autoridades del Gobierno que recomendaba empresas y gestionaba las contrataciones rápidas para proyectos públicos. Huanca niega que haya estado involucrado en la venta de respiradores españoles que investiga el Ministerio Público por presunto sobreprecio.

“Definitivamente no tuve nada que ver en la compra de los respiradores. No he realizado ninguna cotización. No he sugerido a ninguna empresa y no tengo nada que ver en la compra de esos respiradores que el Ministerio de Salud ha realizado y ha hecho pública su contratación”, aseguró German Huanca en contacto con EL DEBER.

Considera que (Valenzuela) está tratando de involucrar a todo aquel que de alguna manera, ha trabajado en el Gobierno y pretende mediatizar y dañar a personas que nada tiene que ver en esta situación.

La supuesta vinculación

Valenzuela, imputado por la Fiscalía, tras el escándalo por la supuesta compra irregular de 170 respiradores españoles para la lucha contra el Covid-19, mencionó en su declaración testifical al embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo y al viceministro Germán Huanca, como personas que recomendaban empresas y gestionaban las contrataciones rápidas.

“En las reuniones en la Casa Grande del Pueblo, tomé conocimiento que, alguna vez, el viceministro Germán Huanca y el doctor Mohammed Mostajo, recomendaban empresas para la firma de contratos. Había otras autoridades, pero no las conozco”, señaló a los investigadores.

EL DEBER trató de comunicarse con Mostajo, pero no tuvo ninguna respuesta.

Más adelante, Valenzuela indica que Mostajo firmaba las especificaciones técnicas, otorgando una especie de conformidad y Huanca gestionaba el traslado rápido de los contratos.

“Era el que más presionaba con estos contratos. Hacía el seguimiento personalizado en todas las instancias, desde el momento de la firma del contrato y posterior, para la ejecución del mismo e incluso en el desembolso. Tengo conocimiento de que insistía a otras instancias como la Dirección General de Asuntos Administrativos. Así también, a la Dirección General de Servicios de Salud en ese momento, a cargo del Fernando Encinas. No tengo conocimiento de otros”, sostuvo Valenzuela, quien reconoció haber trabajado con Gabriela Montaño (del Gobierno del Movimiento Al Socialismo, MAS), tanto en la Cámara de Diputados como en el Ministerio de Salud.

No tenía tuición

Al respecto, Germán Huanca negó que haya tenido responsabilidad para proponer a alguna empresa para la adjudicación de proyecto en el tiempo que estuvo en el viceministerio de Planificación. Huanca renunció al cargo antes del 8 de mayo, fecha en la que tenía que jurar como nuevo director del Fondo de Desarrollo Indígena(FDI), en reemplazo de Rafael ‘Tata’ Quispe. Esa designación fue suspendida, luego de una guerra por redes sociales con Huanca, que lo involucró con el MAS.

Confirmó, sin embargo, que cuando estuvo en Planificación, realizaba la coordinación interministerial en reuniones que se realizaban en el piso 22 de la Casa Grande del Pueblo de La Paz, para llevar adelante las políticas implementadas en el marco del Covid-19, pero que de ninguna manera estuvo vinculado en las compras para el Ministerio de Salud, porque no era su tuición.

“En lo que se refiere el Covid-19, hice básicamente coordinación interministerial. Por ejemplo, si había un decreto supremo que se tenía que aplicar, debía coordinar entre los diferentes ministerios, con la Policía y con las Fuerzas Armadas”, indicó.

No coinciden las fechas

Un aspecto importante para Huanca es que los hechos que se mencionan, sobre la compra de respiradores, suceden posteriores a la existencia de esta instancia de coordinación interministerial que empezó a funcionar el 18 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria en el país, por el coronavirus.

“Esta coordinación para llevar adelante las medidas de la cuarentena duró hasta el 28 de abril. Después ya no tuvimos coordinación con el Ministerio de Salud. Luego de esa fecha, las mayores acciones se dan a nivel de ETAs (Entidades Territoriales Autónomas). Esa mesa interministerial no funciona desde el 28 de abril. Y es cuando se mencionan que hubo algún tipo de contactos (para la compra de los ventiladores)”, explicó Huanca.

No conoce a Valenzuela

A su vez, Germán Huanca aseguró no conocer a Fernando Valenzuela personalmente. Pero durante su paso por el viceministerio de Planificación, coordinó convenios entre el Ministerio de Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y el convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para la ampliación de laboratorios PCR y se amplíe la capacidad de muestras de coronavirus en Santa Cruz y Cochabamba.

