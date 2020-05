Familias desesperadas piden atención médica urgente para internos enfermos de Pamasola

El viernes se reportó la muerte de un recluso, aparentemente por neumonía. Éste padecía enfermedades crónicas como cardiopatía, hipertensión arterial y diabetes. Tras fallecer, se le tomó una muestra para Covid-19. Se aguarda el resultado.

Foto: Página Siete. Foto: Página Siete.

La Paz, 9 de mayo (ANF).- Familias desesperadas de internos de la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, denuncian la falta de atención médica oportuna a pacientes críticos y con enfermedades de base, vulnerables al Coronavirus. Régimen Penitenciario informó que desconoce las denuncias y que todo caso de emergencia reportado es atendido.

El viernes se reportó la muerte de un recluso, aparentemente por neumonía. Éste padecía enfermedades crónicas como cardiopatía, hipertensión arterial y diabetes. Días antes fue atendido en el Hospital San Juan de Dios. Tras fallecer, se le tomó una muestra para Covid-19. Se aguarda el resultado.

Los familiares piden ayuda a las autoridades nacionales. Lamentan que las autoridades de Régimen Penitenciario del departamento ignoren sus pedidos y no les informen sobre la situación médica de los enfermos. Señalan que entre los reclusos hay quienes padecen hepatitis, diabetes, tuberculosis, problemas renales, y presentan fiebre y problemas al respirar, que no son atendidos ni se les permite que los saquen fuera del penal.

La directora de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, Nadia Prince, informó a ANF que en Palmasola hay 262 internos con enfermedades de base. Dijo que el penal cuenta con siete médicos que atienden cada día a unas 50 personas por casos de emergencia. Los fines de semana la atención es ha llamado.

Varias fueron las denuncias que llegaron a la redacción de ANF. Entre ellas, una mujer, familiar de dos internos, dijo que ambos tienen enfermedades de base y uno de ellos necesita una operación urgente. Aseguró que los dos cumplieron sus sentencias hace meses y no pueden salir de la cárcel.

“Yo pido que me ayuden, ellos están hace tiempo con sentencia cumplida, tienen enfermedades de base, y ahora hay un brote dentro del penal, me dicen que dengue, ellos necesitan ayuda, son vulnerables al contagio del Covid-19”, clamó la mujer que pidió mantener su nombre en reserva.

Otra lamentó que las autoridades de Régimen Penitenciario y de la Gobernación del Penal hagan oídos sordos de sus pedidos de atención a sus familiares presos.

“Espero que las autoridades reflexionen y nos ayuden, y que vean que lo que estamos diciendo es la verdad”, apuntó.

La directora de Régimen Penitenciario señaló al respecto que desconoce esas denuncias, y que toda la información que le llega sobre atención a reclusos la deriva inmediatamente a los médicos para que realicen la atención. Aseguró que el único caso, de gravedad y sospechoso de Covid-19, es el del fallecido y está sujeto a confirmación. Prince indicó que en Palmasola existen lugares específicos para aislar a quienes ingresan al penal y a los sospechosos de coronavirus para evitar la propagación de contagios.

Otra familiar dijo a ANF que su esposo presentó dolor de pecho, escalofríos y no podía respirar, esto pasó hace tres días, recibió atención básica. Para el sábado su situación se agravó, pero no fue sacado al hospital. Refirió que fue aislado en un ambiente del penal que no tiene las condiciones mínimas para tratar a un paciente con problemas respiratorios.

“Ahí no hay nada, ni espiradores, tampoco le han ido a hacer la prueba del coronavirus”, relató entre con sollozos.

Ella pide tratamiento urgente para su esposo. Tiene tres hijos y no quiere que muera en el penal por falta de atención médica.

“No se puede morir adentro mi esposo, necesito que lo saquen al hospital, y no sé cómo está en estos momentos, no nos dan información, solo quiero sacarlo al hospital para que se salve”, demandó.

El temor para los familiares es que sus parientes presos se infecten con el Covid-19, virus que es letal con los enfermos crónicos. Según informes de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Santa Cruz es el departamento con más casos de Covid-19 en el país y hasta el viernes se registraron 1.387 casos positivos.