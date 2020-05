Jueza argentina asegura que ya liberaron a 176 violadores con la excusa del coronavirus

“El Poder Judicial no puede resolver los problemas del Poder Ejecutivo. Si al Ejecutivo no le gusta hacer cárceles, es problema es del Ejecutivo. Con independencia de los gustos de los políticos, hay necesidades y no se pueden basar en lo que le gusta, sino en lo que se necesita. Si hay personas presas es porque se comenten delitos, nosotros no inventamos causas. No podemos liberar así y acentuar la impunidad, porque lo único que se hace es alimentar conductas transgresoras «. concluyó.