La Conmebol apunta a iniciar las Eliminatorias en octubre

martes, 19 de mayo de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Es un hecho, el inicio de la Eliminatoria será suspendido hasta octubre próximo debido a que las fronteras de los países de Sudamérica estarán cerradas al menos hasta septiembre, mes en el que en principio debía empezar la competición rumbo al Mundial de Catar 2022. El Secretario adjunto de la Conmebol, Gonzalo Belloso, admitió que FIFA tiene una directriz europea de ir “paso a paso” en sus torneos.

“Es un torneo FIFA y en ningún momento se tuvo la idea de suspenderlo por este año. El pensamiento FIFA es el europeo, más allá de ser un ente global y va paso por paso. Cancelaron la fecha de junio y está activa la de septiembre, y si no se puede jugar, se pasará a octubre, y si no a noviembre. Es difícil suspender todo el año las Eliminatorias, porque no daría el calendario para jugarlas después”, explicó Belloso en diálogo con Radio 2 de Rosario

La clasificatoria debía comenzar la última semana de marzo, pero se suspendió debido a la cuarentena decretada por los gobiernos del continente a causa de la Covid-19. La Conmebol pidió que el torneo se traslade a septiembre, pero la pandemia aún no ha descendido en varios países de la región. De acuerdo a los pronósticos de casos, la Eliminatoria se suspendería un mes más, con la posibilidad de que sean dos, si la emergencia sanitaria se mantiene.

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, fue contundente ante los medios de su país al comentar que ve muy poco probable que las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 arranquen en septiembre.

“Ojalá que sea así (Eliminatorias en setiembre). Yo quiero ser cauto, pero con todo lo que está ocurriendo yo veo difícil. La FIFA está buscando la manera, pero no solo depende de ellos. Se torna difícil el desplazamiento a cada país entonces yo veo difícil que se jueguen en setiembre», subrayó.

Harrison aclaró que hay diferencias entre las clasificatorias y las copas Libertadores y Sudamericana. Dijo que en la pasada reunión de Conmebol no se habló de cambio de formato.

“La Libertadores y Sudamericana son entre países de Sudamérica y en las estaciones vamos a estar los mismos. No pasa así con los jugadores que vienen de Europa. Nunca se habló de cambio de formato ni de Eliminatorias, ni de Libertadores ni de Sudamericana. Pero no digo que no pueda ocurrir”, explicó.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, participó la pasada semana del consejo superior de la Conmebol, donde se tocóo el tema.

“Los torneos internacionales se proyectan para septiembre u octubre; estamos a la espera de lo que digan los gobiernos respecto a la pandemia. En las copas todos los países tenemos que estar en las mismas condiciones para que los equipos viajen y cumplan sus encuentros”, puntualizó Salinas.

Octubre con Perú

Si la Eliminatoria arranca en octubre, a la Selección boliviana le tocaría debutar frente a su similar de Perú el jueves 8 de octubre en el estadio Hernando Siles; mientras que martes 13 visitaría a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. En esa fecha uno de los partidos claves será el clásico sudamericano entre Brasil y Argentina, en territorio brasileño.

Según la programación de FIFA, si la clasificatoria arranca en noviembre, Bolivia debutará con Venezuela el jueves 12 de ese mes en condición de local y cinco días después visitará a Chile, en Santiago.

