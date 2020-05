Lampe: «En La Paz debemos ser invencibles «

Campeones

miércoles, 13 de mayo de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“En casa debemos ser invencibles”, sostuvo el arquero Carlos Lampe, al referirse al rendimiento que debe tener la Selección nacional en la Eliminatoria rumbo a Catar 2022, que de momento no tiene fecha de inicio.

El arquero que milita actualmente en filas de Always Ready, fue entrevistado en las últimas horas por la cadena Fox Sports. Afirmó que ganando los 27 puntos en La Paz, no existirá problemas en conseguir el objetivo de ir a la cita mundialista.

“La idea es ser invencibles en casa y afuera competitivos, hay selecciones con un buen nivel, pero hay otras con las que nos podemos equipar. Nadie debe ganarnos en La Paz y si hacemos números, con 27 puntos varias selecciones de Conmebol fueron al Mundial sin ir al repechaje”, remarcó Lampe.

Contó que un grupo de jugadores se encuentra trabajando a órdenes del técnico César Farías, a través de varias aplicaciones que son usadas a distancia durante esta cuarentena. El golero explicó que la pasada semana hubo varias charlas que dio el entrenador venezolano.

“El profesor quiere ganarle tiempo al tiempo y nos está mostrando su idea que tiene para jugar y entrenar. Siento que no estamos tan lejos y es cuestión de estar convencidos en lo que se está haciendo y no achicarse con nadie porque en la cancha entramos once contra once”, dijo.

Lampe admitió que Bolivia es la Selección que más se ha quedado en los últimos tiempos y comparó, por ejemplo, el repunte que tuvieron combinados como Venezuela y Perú. “Venezuela ha subido un escalón y Perú viene de una gran envión anímico luego de ir al último Mundial”. La Eliminatoria debería arrancar en septiembre próximo, pero FIFA estudia la posibilidad de postergarla hasta el 2021 debido a que las fronteras en Sudamérica continúan cerradas.

