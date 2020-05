Llega la lluvia de meteoritos del cometa Halley: alcanza su esplendor esta semana

Es el momento de mayor esplendor de las Eta Acuáridas, el espectáculo astronómico de estos cuerpos celestes que se separaron del cometa hace cientos de años

Estrellas fugaces (Foto: UNAM)

La lluvia de meteoritos Eta Acuáridas alcanza esta semana su punto de máximo esplendor, una oportunidad para los amantes de la astronomía en tiempos de cuarentena.

Este movimiento celestial se extiende desde finales de abril hasta mayo, pero entre el 5 y el 8 del presente mes ofrecen mayor visibilidad, con hasta 40 meteoros por hora.

El espectáculo se ve mejor en el hemisferio sur, ya que la constelación de la que emergen está más arriba en el cielo y por lo tanto cualquier meteorito se ve más fácilmente. En el hemisferio norte, a menudo parecerán rozar el horizonte, lo que les da el nombre de “pastores de tierra”.

Una de las cosas más notables de las Eta Acuáridas es su velocidad, a más de 60 kilómetros por segundo, y dejan líneas brillantes a través del cielo mientras sus deja desechos a su paso.

Así fue su nacimiento: las lluvias de meteoros se originan entre los escombros de los cometas que viajan alrededor del sistema solar. Cada año, la Tierra se mueve a través de estos escombros, lo que hace predecible la observación de las acuáridas y otros grupos de meteoritos.

Hay que esperar al año 2061 para poder volver a disfrutar del paso del cometa Halley

La última vez que el cometa Halley pasó por la Tierra fue en 1986 y no volverá a hacerlo hasta 2061. Sin embargo, las Acuáridas no se originaron en el último avistamiento, sino varios siglos antes.

Si bien las Perseidas (que pasan en agosto, nacidas por el cometa Swift Tuttle) son más famosas que las Acuáridas, la reducción de la polución en las últimas semanas por la pandemia de coronavirus podría hacer más espectacular el show de mayo. Sin embargo, la Luna jugó una mala pasada, ya que está cerca a su fase de mayor iluminación.

Para ver el paso de los meteoritos, se deberá mirar al noreste. Lo recomendable es dedicar varios minutos para que la vista se acostumbre a la oscuridad.

Además, no se recomienda el uso de equipos especiales, ya que es mejor tener una vista general del cielo y no acotarla con un telescopio. Para evitar dolores de cuello, es mejor ubicarse acostado en un lugar despejado, siempre que no incumpla las restricciones de tránsito y las recomendaciones de distanciamiento social.

Fuente: infobae.com