Madre exige el regreso de su hija de 2 años, a quien alejaron desde antes de la cuarentena

domingo, 17 de mayo de 2020 · 15:06

Fuente: paginasiete.bo

Sergio Mendoza / La Paz

Nila Condori, de 35 años, pidió a todas las instancias que pudo que le regresen a su hija de dos años, a quien no tiene a su lado desde antes de que empezara la cuarentena por la pandemia del coronavirus. De acuerdo a la denuncia de esta madre, el 1 de abril la Defensoría de la Niñez de la Alcaldía de El Alto entregó a la menor de edad al cuidado de la abuela paterna, quien es la misma persona que retuvo a la niña de forma irregular, según afirma.

Desde entonces, Condori ha denunciado que esta separación fue irregular y ha pedido que le devuelvan a su hija a la misma Defensoría de la Niñez, al Juzgado Público Familiar Quinto de la Ciudad de El Alto, a la Defensoría del Pueblo, a la prensa, e incluso al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Pero hasta ahora no ha recibido una respuesta favorable a su solicitud.

Ella vivió con su hija desde que ésta nació. Se separó del padre, Felipe Quispe Collao, de 41 años, el 24 de enero de 2019, después de supuestas agresiones físicas y psicológicas que recibió por parte de esta persona. Ese mismo día el Ministerio Público, a través del fiscal Freddy Torrez, ordenó medidas de protección en favor de la víctima.

En enero de este año Condori pidió al Juez Familiar Quinto de El Alto que ordene al padre entregar una asistencia familiar para mantener a su hija. Quispe trabaja como director del colegio Daniel Sánchez Bustamante, ubicado en El Alto que es de propiedad de su madre. El juez aún no dispuso tal petición.

Dos meses después, el 7 de marzo de este año, Quispe visitó a su expareja en su domicilio y le pidió que le dejara a la niña por un momento para dar una vuelta. La madre accedió y ese fue el día de la separación. Pasaron las horas y su hija no regresaba.

“Decidí llamarlo, pero sólo me contestó la mamá del señor quien me pidió la dejara por favor dos días porque ella no la veía hace mucho. Accedí a su petición, pero sólo dos días porque ella se comprometía a cuidármela”, relató Condori.

Pero pasaron los dos días y nada. La madre fue a la casa de su expareja y cuando le dijeron que no le devolverían a su hija fue a la Defensoría de la Niñez para denunciar lo ocurrido. Primero se citó a Quispe el 12 de marzo, sin resultados claros y sin que éste llevara a la pequeña a dichas oficinas. Después, se lo volvió a citar para el 1 de abril.

Ese día el padre volvió a presentarse sin la menor de edad. Según el relato de la denunciante, en un momento que el hombre intentó huir ella lo detuvo y fue agredida en las mismas instalaciones de la Defensoría.

Al mismo tiempo la Defensoría se apersonó al domicilio del padre para recuperar a la menor de edad. Posteriormente la Policía llegó a la Defensoría y se llevó a Quispe detenido. El Ministerio Público inició un nuevo proceso penal contra esta persona por violencia familiar y otorgó, nuevamente, medidas de protección para la víctima, esta vez más estrictas que las de enero de 2019.

Condori relató que mientras tanto, la abogada de la Defensoría de la Niñez, Emperatriz Gutiérrez, mandó a llamar a algún familiar del lado paterno. Se apersonó la madre del supuesto agresor, Petrona Collao de Quispe, a quien le fue entregada la tenencia de la menor de edad pese a los reclamos de la madre, quien no entendía el motivo de esta decisión.

“Se vulneraron varios derechos, en principio el derecho de la niña. ( ) No podríamos decir bajo qué parámetro entregaron la niña a la abuela siendo que la mamá estaba allí presente. Nosotros vimos que la mamá está estable”, explicó María Laura de la Oliva, miembro del Comité Cívico Popular de Bolivia (Cocipobol), que sigue de cerca el desarrollo de este proceso.

Al día siguiente, 2 de abril, Condori visitó a la directora de Niñez, Género y Atención Social de la Alcaldía de El Alto, Amida Duk, pero aparentemente la funcionaria justificó la decisión tomada por sus dependientes.

Este medio intentó contactarse con la abogada Gutiérrez para conocer la causa de haber entregado a la niña de dos años a la familia que supuestamente la había alejado de la madre; pero la funcionaria no contestó las llamadas ni los mensajes que le fueron enviados.

También nos contactamos con Duk, quien se comprometió a responder las consultas al respecto, pero después no lo hizo y delegó la responsabilidad al jefe de la Unidad de Atención Integral de la Mujer, Daniel Apaza.

Daniel Apaza, explicó que todavía espera ver los expedientes del caso para brindar una declaración. Hasta el momento de esta publicación la autoridad no pudo revisar dichos expedientes porque estos fueron enviados a otras dependencias.

Por otro lado, Página Siete intentó conversar con el denunciado, Felipe Quispe, y con su madre, Petrona Collao. Al contactarnos con el domicilio de Collao contestaron que no podían informar si estas personas estaban en este lugar y exigieron información personal al periodista que había llamado.

Se sabe que Quispe se mantiene en libertad, pero con dos procesos penales en su contra por violencia hacia la mujer. Se desconoce el estado de la niña de dos años.

El 12 de mayo, la madre volvió a pedir la restitución de la menor de edad y que se le practique una valoración psicológica; pero la Defensoría de la Niñez rechazó dicha solicitud asegurando que se cumple con la Ley 548.

