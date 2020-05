Médicos dan ‘pelea’ y aseguran que el uso de Ivermectina salva a pacientes con coronavirus en Bolivia

Una instructiva en Bolivia ha prohibido su uso contra el Covid-19, pero el reconocido nefrólogo Herland Vada Díez y un equipo de profesionales de la Clínica San Rafaela se aferran a los avances positivos que ha demostrado la Ivermectina en pacientes con coronavirus. Admiten que aún no son resultados conclusivos.

No es una poción mágica, pero promete ser un fármaco eficaz para el tratamiento de pacientes con coronavirus en fase uno y dos, según profesionales de la salud en Bolivia. Incluso, hay pacientes en fase tres, en terapia Intensiva, que han demostrado una notoria mejoría con el consumo de esta píldora: Ivermectina.

Ese es el testimonio de médicos y profesionales independientes en Santa Cruz de la Sierra que no solo están decididos a seguir adelante con su trabajo con este medicamento, sino también a defender, si es necesario con acciones legales, su aplicación en seres humanos para salvar vidas, aunque admiten que, por el momento, no existen resultados concluyentes sobre la efectividad plena del fármaco.

Hasta ahora se trata de dos experiencias que marchan por separado, pero que tienen el mismo propósito con el uso de este fármaco: salvar vidas. Por un lado está el equipo de médicos de la clínica San Rafaela y, por el otro, el reconocido nefrólogo y médico intensivista Herland Vaca Díez, especialista en trasplantes.

La Ivermectina es un antiparasitario que para el consumo humano se la administra en comprimidos y que está aprobado para por la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés).

En el caso de la clínica San Rafaela dicen tener al menos tres pacientes que llegaron con pruebas positivas de coronavirus, además de síntomas como fiebre, tos seca y malestar de cuerpo, y que al cabo de 48 horas de haber sido tratados con Ivermectina se convirtieron en pacientes asintomáticos. Así lo asegura el propietario y gerente general de esta clínica, Rafael Quinteros Montaño, abogado especializado en el ámbito de la salud.

“En primera instancia, se ha usado Ivermectina en tres pacientes que estaban en la fase uno del coronavirus y nos ha resultado muy bien. Eran pacientes que tenían insuficiencia respiratoria, temperatura de 38 a 40 grados, tos seca y que en 24 horas estos síntomas desaparecieron, quedando como pacientes asintomáticos. Luego de esto aplicamos Ivermectina en pacientes en fase dos, que también eran positivos, y en 48 horas no hubo más síntomas”, explicó Quinteros en una entrevista con el portal de noticias eju.tv. Aquí un video difundido por la clínica en el que explica sus logros con este tratamiento.

Hoy ya tienen ocho pacientes de las fases uno y dos, es decir, que no requieren de terapia intensiva, que están recibiendo el tratamiento con Ivermectina, tres de los cuales aguardan el resultado de la prueba de coronavirus para saber si ahora sale negativa.

“Hace cuatro días probamos en pacientes en fase tres, es decir, en personas que ya no pueden respirar casi nada por cuenta propia, tienen una insuficiencia respiratoria casi crónica y otras características como la fiebre, tos seca, entre otros. Lo que pudimos observar es que en un lapso de 12 a 48 horas se tuvo una evolución favorable. Tenemos pacientes que quizá hubiesen fallecido si no se les aplicaba Ivermectina, sin embargo, estas personas sin bien no están fuera de peligro, pero están mucho mejor de lo que ingresaron a la clínica”, declaró Quinteros.

Es más, dijo que el propio director del hospital del municipio de La Guardia se asombró de la recuperación de estos pacientes, porque habían sido enviados en mal estado de salud.

“En la primera y segunda fases es suficiente este fármaco, pero cuando se habla de pacientes que están en la tercera fase de la enfermedad tenemos que combinar con anticoagulantes y otros medicamentos para poder respaldarnos. Incluso hemos aplicado algunos suplementos que puedan reproducir de forma masiva los glóbulos rojos para subir sus defensas. La evidencia son los tres pacientes que hemos tenido estos últimos tres días y que difícilmente se hubiesen salvado, pero ahora están sentados y respirando por cuenta propia, dos no tuvieron que llegar al uso de respiradores y uno lamentablemente anoche (viernes) tuvo que ser conectado al respirador porque llegó bastante crítico”, enfatizó.

Quinteros explicó que desde hace 40 días un equipo de médicos de la clínica, a la cabeza de la intensivista Gipsy Lezcano Cabrera, viene trabajando en protocolos para el tratamiento de los pacientes positivos con Covid-19 y que, si bien en un inicio utilizaron fármacos como la hidroxicloroquina y la azitromicina, no obtuvieron los resultados esperados, contrariamente a lo que se logró con el uso de Ivermectina. “Creo que puede ser una opción de tratamiento, no cura porque eso todavía está por verse, pero este fármaco puede bajar a un nivel muy bajo la carga viral y se puede evitar que la gente muera”, destacó.

Por su parte, el reconocido nefrólogo e intensivista Herland Vaca Díez, que ya lleva 40 años en el oficio, calificó a la Ivermectina como un medicamento antiviral “fantástico” y confesó que está decido a iniciar un trabajo científico en el norte cruceño aplicando este medicamento que ya viene siendo utilizado para el consumo humano en muchos países del mundo y que en Bolivia se hace lo mismo desde hace 30 años.

“Ayer (viernes) estuve en Montero, donde hay muchos médicos y enfermos con diálisis que están con coronavirus, también los hay en San Pedro y en Hardemann. Quiero iniciar un trabajo científico con la ayuda de otros profesionales del norte cruceño y de Santa Cruz para hacer el seguimiento a los pacientes durante 15 días, después de que se le administre Ivermectina. Creo que puede ser la panacea para combatir esta epidemia brutal del coronavirus”, enfatizó en la entrevista con el portal eju.tv.

Vaca Díez aclaró que no se trata de un experimento, porque este medicamento, descubierto en los años ‘70 por los japoneses, se lo empezó a utilizar en seres humanos desde la década de los ’80 y se vio que no es tóxico. “Yo usé este medicamento por primera vez por la vía subcutánea en un tío que tenía una infección por un parásito en todo su organismo y el tratamiento fue exitoso”, explicó.

Según Vaca Díez, es el mismo medicamento que se usa para los animales, pero en dosis mucho más pequeñas, es decir, de 6 miligramos por comprimido. Son comprimidos (píldoras) que se administran por vía oral y el tratamiento debe ser aplicado por un médico.

Este especialista lamenta que no se esté utilizando este medicamento de una forma más masiva en los hospitales, pese a que incluso es económico. El precio de cada píldora oscila los Bs 10 y se administra de acuerdo al peso del paciente, un comprimido por cada 30 kilos.

Instructiva boliviana prohíbe su uso y venta

La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) determinó prohibir el uso de Ivermectina para tratamientos de infecciones por Covid-19. La resolución 038/2020 considera que la información que se difunde sobre los resultados en pacientes con coronavirus no está sustentada en “evidencias científicas de estudios clínicos en seres humanos”.

“El medicamento Ivermectina en las diferentes concentraciones y formas farmacéuticas cuenta con Registro Sanitario vigente para la indicación de uso como antiparasitario y condición de venta con receta médica y no está autorizada para el uso en infecciones por Covid-19”, señala un comunicado de Agemed.

Lea también: Argentina inicia prueba para el uso de Ivermectina en 45 pacientes con Covid-19

“No sé por qué razón se prohíbe su fabricación y comercialización de este medicamento en las farmacias. Hay cosas absurdas, veo que también las pruebas rápidas las están prohibiendo en los laboratorios privados, eso es inaudito, todo eso va en contra. Está bien que seamos pobres, pero prohibir un medicamento barato, que no hace daño y que está demostrando en el mundo entero que, tal vez, sea la panacea y el mejor remedio que nos libere de esta pandemia, creo que no está bien”, lamentó el nefrólogo Vaca Díez.

Quinteros, de la clínica San Rafaela, fue más allá y anunció que este lunes presentarán un recurso por la vía administrativa para intentar que se anule esa circular de Agemed. “Creo que esa instructiva es totalmente atentatoria contra la vida de los bolivianos, no pueden sacar una circular prohibiendo algo que está funcionando y más aún sacar una instructiva sin tener una evidencia científica de cómo o de qué forma podría hacer daño a las personas, o la evidencia de a cuántas personas ha matado este fármaco siendo que se ha utilizado por más de 30 años en nuestro país”, cuestionó.

Respuestas que no llegan

Tanto Vaca Díez como Quinteros aseguraron haber pasado información a las autoridades departamentales del COED como a las autoridades nacionales, entre ellos ministros y altos funcionarios del Ministerio de Salud, sobre los resultados alentadores que ha demostrado el uso de Ivermectina en pacientes con Covid-19, pero hasta el momento no han tenido ninguna respuesta.

Vaca Díez insistió en que el fármaco no es tóxico y que incluso puede ser aplicado en pacientes con enfermedades de base como diabetes, presión alta o insuficiencia renal, entre otras, toda vez que su eliminación es por las heces y no por la vía renal. Eso sí, advirtió que por precaución, no debe aplicarse a mujeres embarazadas ni menores con un peso menor a los 20 kilos.

Adelantó que lo ideal sería tener el apoyo del Gobierno para hacer el trabajo científico en el norte cruceño, pero que sin o con ese respaldo, igual empezará a ejecutarlo con el propósito de salvar vidas.

Por su parte, Quinteros explicó que en algunos pacientes este medicamento puede provocar alguna alergia en el cuerpo, dolor de cabeza, mareos, vómitos o dolor estomacal, pero que no es tóxico y tampoco existen evidencias científicas de que su consumo adecuado haya provocado la muerte de alguna persona.

Finalmente, lanzó un reto a las autoridades. “Hago extensiva la invitación para que con las autoridades nacionales y departamentales podamos ingresar a hacer el análisis paciente por paciente en los hospitales, no le tengan miedo, sé que el contagio puede ser inminente si uno no se protege, pero no es lo mismo hablar detrás de un escritorio o desde un micrófono. Tenemos que ir al frente, porque es la única manera que podamos hacer algo por los bolivianos”.

