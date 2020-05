Médicos de La Paz amenazan con paro si no se aprueban los nuevos ítems

Sociedad

miércoles, 13 de mayo de 2020 · 09:53

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Página Siete Digital / La Paz

El Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) de La Paz informó este miércoles que da al Gobierno un plazo de 24 horas para que apruebe los 310 ítems que solicitan. Caso contrario iniciarán este jueves las movilizaciones.

«Ya están ahí los ítems, están firmados. Ya está el presupuesto hecho. Por meses se ha trabajado esto y hoy día a última hora [el director interino de Sedes La Paz] el Dr. Sahonero, y el asesor de Sedes La Paz, el doctor Larrea, bloquean esto. Eso no puede ser», denunció Fernando Romero, secretario ejecutivo de Sirmes La Paz, en entrevista con Red Uno.

«Pone en riesgo la salud de los tres millones de paceños y no lo podemos permitir. Nos estamos preparando para una huelga escalonada y una huelga de hambre», anunció el galeno. «Con el anterior Gobierno y con este Gobierno es exactamente lo mismo. Es el colmo del maltrato, es el colmo de la total irracionalidad para con nuestro sector», insistió.

El anuncio de Romero se produce en medio de la emergencia sanitaria que rige en el país a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Por esa razón, el médico garantizó que los equipos de emergencia permanecerán en sus puestos de trabajo.

Este martes, el presidente del Colegio de Médicos, Luis Larrea, acusó al Sirmes de solicitar 49 ítems para beneficio propio. “El señor Fernando Romero ha exigido, ha chantajeado al Ministerio de Salud para no hacer paros, huelgas y bloqueos exigiendo la dotación de 49 ítems a favor del sindicato. Se le ha entregado los 49 ítems”, afirmó.

Romero negó inmediatamente tales acusaciones. “Los ítems no eran para el sindicato, sino para los municipios donde se han presentado casos de coronavirus. No podemos esperar que se acelere la pandemia en todo el departamento y el sistema público no tenga recursos humanos suficientes”, detalló, para negar que exista prebendalismo.