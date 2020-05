Murió el cantante Yoshio por complicaciones de Covid-19

Luego de varios días internado, el intérprete ha perdido la vida la tarde de este miércoles

El cantante mexicano Yoshio, cuyo nombre verdadero fue Gustavo Nakatani Ávila, perdió la vida por complicaciones derivadas del coronavirus a los 70 años. Su esposa Marcela Hernández, ahora viuda, fue quien dio la noticia informando que falleció a las 16:50 de este miércoles en el Hospital Xoco de la Ciudad de México, donde permaneció internado durante doce días.

Apenas este lunes, Marcela solicitó en las redes sociales el apoyo de las personas para conseguirle el medicamento antiviral Remdesivir, que ayudaría al tratamiento de su pulmón colapsado.

Hijo de un inmigrante japonés y una mujer mexicana, Yoshio comenzó su carrera musical a finales de los años 70, y desde entonces desarrolló su trayectoria como baladista romántico grabando 26 álbumes. Fue ganador del emblemático Festival de la canción OTI (Organización Televisiva Iberoamericana) con el tema “Lo que pasó, pasó”, composición de Felipe Gil, en 1981, siendo su álbum más reconocido “Samurai”. En 1982 representó a México en Tokio, dentro del Festival de la canción popular Yamaha, donde fue ovacionado.

A su familia se le atribuye la creación de los cacahuates japoneses en México, siendo su padre Yoshigei Nakatani Moriguchi un empresario que le heredó su gusto por la música.

Pese a su herencia, Yoshio no hablaba japonés, y fue su padre quien le otorgó el nombre artístico que lo acompañó hasta el final de sus días, que según la bitácora que lo honra en el Auditorio Nacional, quiere decir “Hombre noble”.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI) lamentó el fallecimiento en su cuenta de Twitter: El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de ANDI México comunican el sensible fallecimiento del intérprete Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yoshio. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias. #QuedateEnTuCasa»

Además de su labor como músico, Yoshio incursionó en la actuación dentro de las telenovelas El pecado de Oyuki, Una luz en el camino, y en los programas unitarios La hora marcada y El cristal empañado, además de que también participó como conductor de televisión.

“Para mí no había otra cosa más que el canto. Dejé la escuela a los 18 años y me comprometí con mis padres a hacer una carrera artística. Mi papá se reflejaba en mí y me dieron todo su apoyo. Le agradezco a Dios que en vida les di mucha felicidad porque disfrutaron mucho mi carrera”, reveló en una entrevista para TV Notas.

