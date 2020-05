«Ni novia ni novio»: la actriz Silvia Navarro reveló que está soltera

Como pocas veces, habló a sus seguidores de algunos aspectos de su vida privada

La actriz Silvia Navarro reveló que está soltera, pues en su panorama romántico no hay “ni novia ni novio”.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la actriz habló como pocas veces de algunos detalles de su vida privada.

Y es que si bien Navarro es una conocida actriz gracias a sus trabajos en telenovelas, no suele ser muy abierta en cuanto a su vida personal, de ahí lo interesante que resultó el encuentro con sus seguidores, quienes le preguntaron, por ejemplo, acerca de su hijo de cuatro años.

«León está hermoso, está muy bien, está guapísimo, está creciendo mucho. Yo creo que cuando ya regrese a la escuela sus pantalones le van a quedar cortos porque se ha estirado mucho», explicó.

A diferencia de otras personas que sufren la cuarentena ante la epidemia de coronavirus, la actriz de «Caer en tentación y La candidata dijo disfrutar el encierro.

“A mí me gusta estar aquí. Supongo que el hecho de cómo está la situación y demás es mucho más tenso, pero yo lo disfruto mucho”, aseguró, según la información reproducida por el portal de People en Español.

En estos días de cuarentena, Navarro se ha enfocado en su vida, su hijo, en sus estudios y en la meditación. De hecho, acerca de este último tema suele tomar clases en línea los sábados, así como lecciones de inglés.

El amor y la familia

Durante la charla, la actriz comentó que no tiene intenciones de volver a ser madre. «Nunca tuve intención de tener bebés», confesó.

Uno de los puntos más interesantes llegó cuando habló de su actual estatus sentimental, pues le preguntaron si tiene pareja.

“No, no ando con nadie. Ni novia ni novio, tranquilos, pero cuando ande con alguien supongo que se enterarán y aunque no pues me lo echarán”, aseguró.

Navarro hizo referencia a una polémica que la envolvió en septiembre del año pasado.

En aquel momento la actriz compartió en Instagram unas fotografías en las que posó en bikini junto a otra mujer a la que dijo amar.

“Ella es @karbailando y nos amamos”, fue lo único que Navarro escribió para acompañar las imágenes.

Su publicación de inmediato generó decenas de reacciones en redes sociales, pues algunos señalaron que fue la manera de Silvia de revelar su romance con la mujer y «salir del clóset».

También hubo comentarios respecto de que unas imágenes así no deberían generar controversia. «Normalicemos expresar amor por nuestros amigos públicamente sin que los demás piensen que son tu pareja. #Nememen», escribió el actor y youtuber Alan Estrada en Twitter.

Ante el revuelo causado por sus fotos, la actriz explicó poco después la naturaleza de su relación.

“Ahhh jijo, el revuelo que se armó… ahí les va: Es mi amiga, no mi novia… pero la amo” , escribió en Instagram, en donde también se disculpó con la mujer involucrada “por el escándalo”. “Y A AMAR TOD@S, QUE A ESO VINIMOS !!!”, recomendó la actriz, quien inició su carrera en TV Azteca para después dar el salto a Televisa.

Debido a que no suele hablar de su vida privada son pocos los datos que se tienen sobre ella.

Se sabía, por ejemplo, que desde 2012 mantenía una relación con Gerardo Casanova, padre de su hijo León. Sin embargo, en su reciente transmisión en redes ella misma reveló que ya no está con él. No hay detalles de cuándo se separaron ni bajo qué circunstancias.

Fuente: infobae.com