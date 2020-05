Nicolas Cage será Joe Exotic en una serie inspirada en «Tiger King»

El polémico protagonista de la docuserie éxito de Netflix será interpretado nada menos que por la estrella de películas como “El señor de la guerra” y la saga de “La leyenda del tesoro perdido”. Es su debut en la pantalla chica y detrás del proyecto está Dan Lagana, creador de “American Vandal”

Este lunes se confirmó que está en marcha una adaptación televisiva basada en la vida de Joe Exotic, el polémico protagonista de “Tiger King”, la serie documental éxito de Netflix. El criador, domador y traficante de tigres -y también culpable de intento de asesinato, cargo por el cual fue condenado a prisión- estará interpretado por el mismísimo Nicolas Cage. Este será el primer papel en TV del prolífico intérprete que ganó el Oscar a Mejor Actor en 1996 por “Leaving Las Vegas”.

El portal Variety informó que esta nueva producción estará a cargo de Imagine Television Studios y CBS Television Studios, y no se basará en la serie documental de Netflix sino en el artículo “Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild” de Leif Reigstad, el cual narraba el proceso de transformación de Joseph Allen Schreibvogel en el que terminó siendo su famoso alter ego, Joe Exotic.

La serie, que constará de ocho episodios, estará escrita por Dan Lagana, creador de “American vandal”. Lagana ejercerá de guionista, showrunner y productor ejecutivo.

Esta nueva serie se suma a los otros proyectos activos de Cage, como “Pig” o “The Unbearable Weight of Massive Talent”, un filme sobre su carrera donde se interpretará a sí mismo.

La ficción contará otra vez la vida del excéntrico propietario de un zoo en Oklahoma que terminó en prisión por tráfico de animales salvajes y por haber contratado a un sicario para que matara a Carole Baskin, una activista por los felinos grandes con quien tenía una disputa personal.

El proyecto todavía no ha sido vendido a potenciales compradores.

En un principio parecía que Rob Lowe sería Joe Exotic tras subir una fotografía en Instagram donde decía que estaba en conversaciones con Ryan Murphy, el creador de series como “Glee” y “The Politician”, para poder obtener el rol. Pero el papel finalmente será para el oscarizado actor, quien se pondrá en la piel del excéntrico traficante de felinos.

Además, en paralelo también se está desarrollando otro proyecto a consecuencia del éxito de “Tiger King”. Kate McKinnon quiere interpretar a Carole Baskin en otra serie. Baskin también es un personaje particular que no está exenta de polémica: fue acusada de haber asesinado a su primer marido, que desapareció sin dejar rastro, dejándola como heredera de su millonaria fortuna. De acuerdo a Variety, el estudio sigue buscando guionistas para este proyecto.

“Tiger King” se estrenó el 20 de marzo en Netflix y rápidamente se convirtió en una sensación mediática en todo el mundo con una audiencia de casi 35 millones de espectadores en sus primeros 10 días online, según datos de Nielsen, recogidos por Variety.

Fuente: infobae.com